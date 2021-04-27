7 24 25 üçgeni açıları ve ağırlık merkezi nedir? 7 24 25 üçgeninin özellikleri ve açıları

Pisagor teoremine göre özel bir üçgen olan 7 24 25 üçgeni sadece 7 24 ve 25 olarak değil bu sayılarla orantılı olan üçgenler olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Bu özel üçgenin kenar uzunlukları 7 metre 24 metre 25 metre olabileceği gibi 14 cm 48 cm 50 cm de olabilmektedir. Bu özel üçgenin ağırlık merkezi ise diğer her üçgende olduğu gibi kenarortayların kesişim noktasıdır. 7 24 25 üçgeninin de iç açıları toplamı 180 derece ve dış açıları toplamı ise 360 derece olarak karşımıza çıkmaktadır.

7 24 25 ÜÇGENİNİN YÜKSEKLİĞİ

7 24 25 üçgeni Pisagor teoremine göre özel bir üçgendir. 7 24 25 üçgeninin yüksekliğini bulabilmemiz için öncelikle üçgende yükseklik kavramını biliyor olmamız gerekmektedir. Üçgende yükseklik, üçgenin bir kenarına ya da bir uzantısına karşısındaki köşesinden indirilen dik doğru parçasına denmektedir. Dik üçgenlerde ise dik kenarların her biri bize üçgenin yüksekliğini vermektedir. 7 24 25 üçgeninde hem 7 hem de 24 bize üçgeninin yüksekliğini verir. Alan bağlantısına göre 7.24 = 25.x olduğundan kenarı 25 orantılı olan kenara ait yükseklik ise 168/25 yani 6,72 olarak karşımıza çıkmaktadır.

7 24 25 ÜÇGENİ ÖZELLİKLERİ

Dik üçgenlerde dik kenarların uzunluklarının karelerinin toplamı hipotenüsün karesini vermektedir. Bu bağlantıya uyan bazı tam sayılı özel dik üçgenler bulunmaktadır. Bu özel üçgenlerden bir tanesi ise 7 24 25 üçgenidir. Bu özel üçgenin kenar uzunlukları 7 24 25 ile orantılı olarak artıp azalmaktadır. Elimizdeki bu üçgen 7 metre 24 metre ve 25 metre olabilirken aynı zamanda 14 cm 48 cm ve 50 cm de olabilmektedir. Bu üçgen sadece 7 24 25 olarak değil 14 48 50/ 21 72 75/ 28 96 100 olarak da karşımıza çıkmaktadır.

7 24 25 ÜÇGENİ İÇ AÇILARI

7 24 25 üçgeninin de her üçgende olduğu gibi iç açıları toplamı 180 derecedir. Dış açıları toplamı ise yine her üçgende olduğu gibi 360 derecedir. 7 24 25 özel dik üçgeninin iç açıları şu şekildedir:

Uzunluğu 7 ile orantılı olan kenarı gören açının ölçüsü yaklaşık olarak 16 derecedir.

Uzunluğu 24 ile orantılı olan kenarı gören açının ölçüsü yaklaşık olarak 74 derecedir.

Uzunluğu 25 ile orantılı olan kenarı gören açının ölçüsü ise 90 derecedir.

7 24 24 ÜÇGENİ AÇILARI

Her üçgende olduğu gibi bu özel üçgende de iç açılar toplamı 180 derecedir. Yine her üçgende olduğu gibi 7 24 25 üçgeninde de dış açıları toplamı 360 derece olarak karşımıza çıkmaktadır. 7 24 25 üçgenindeki iç ve dış tüm açılar aşağıdaki gibidir.