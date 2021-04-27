Amaç sonuç cümlesi nedir, neden sonuç cümle ile farkları nelerdir? Amaç sonuç cümleleri örnekleri

Türkçede bazı cümleler amaç ve sonuç içermektedir. Yani istenilen amaç ve amacın sonucu aynı cümle içerisinde yer almaktadır. MEB, ÖSYM sınavlarında özellikle de paragraf sorularında oldukça sık rastlanmaktadır. Bu yazımızda amaç-sonuç cümlesi nasıl bulunur? Sorusunun yanıtını vereceğiz. Amaç sonuç cümleleri ile neden sonuç cümleleri arasındaki fark nedir?

AMAÇ SONUÇ CÜMLESİ NEDİR?

Bildirdikleri eylemin hangi hedefe, amaca yönelik gerçekleştirildiğini belirten cümlelere amaç-sonuç cümlesi denir. Yani bir cümle içerisinde hem amaç hem de amacın sonucu yer almaktadır. Amaç-sonuç cümlesinde bulunan iki yargıyı daha detaylı açıklayalım. Birinci yargı cümledeki amacı, ikinci yargı ise o amaçla yapılan sonucu ifade eder.

AMAÇ SONUÇ CÜMLESİ NASIL BULUNUR?

Amaç-sonuç cümlelerinin yüklemlerine "Hangi amaçla?" sorusu yöneltilir. Bu sayede amaç-sonuç cümlesi olup olmadığı anlaşılır. Ayrıca, amaç anlamı "-mek için, -mek üzere, diye, istemek, hedeflemek" vb. sözcükler ve "-e, -a" ekleri yardımıyla sağlanır.

AMAÇ SONUÇ CÜMLESİ ÖRNEKLERİ

Amaç sonuç ile ilgili cümleler:

Antrenman yapmak için önce ısınma hareketleri yaptı.

(Hangi amaçla ısınma hareketleri yaptı? = Antrenman yapmak amacıyla)

Ablasını görmek için Kars'tan Niğde'ye kadar geldi.

(Hangi amaçla geldi? = Kardeşini görmek amacıyla)

Unuttuğu çantasını geri alabilmek için Adana'ya geri geldi.

(Hangi amaçla geri geldi? = Çantasını almak amacıyla)

Yoğun kar yağışına rağmen okuluna gitti.

(Hangi amaçla gitti? = Okumak amacıyla)

AMAÇ SONUÇ CÜMLELERİ İLE NEDEN SONUÇ CÜMLELERİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Amaç-sonuç ve neden-sonuç cümleleri birbirine karıştırılmaktadır. Cümlede anlam konusunun belki de en fazla karıştırılan iki unsurdur. Bunun nedenine bakacak olursak, sorulan soruların aynı olması yüzünden. Her iki cümlenin yüklemine:

Niçin?

Neden?

Ne diye?

Sorular sorduğumuzda cevap alırız. Buradaki en önemli fark; amaç-sonuç cümlelerinde birinci yargının (amacın) gerçekleşip gerçekleşmediği belli değildir. Ama neden-sonuç cümlelerinde her iki yargı da gerçekleşmiştir.

ÖRNEKLER

Amaç-Sonuç Örneği:

Fransızcayı öğrenmek için Fransa'ya gitti.

(Niçin Fransa'ya gitti? = Fransızcayı öğrenmek için)

(Sonuç = Fransa'ya gitti: gerçekleşmiştir)

(Amaç = Fransızcayı öğrenmek için: Fransızcayı öğrendi mi? Belli değil)

Neden-Sonuç Örneği:

Fransızcayı iyi öğrendiği için Fransa'da rahat etti.

(Sonuç = Fransa'da rahat etti: gerçekleşmiştir)

(Neden = Fransızcayı iyi öğrendiği için: Fransızcayı öğrenmiş mi? Evet)

NOT:

Amaç-sonuç cümleleri ile neden-sonuç cümlelerini bulmak için bir başka yöntemi paylaşalım. Cümledeki amaç veya neden anlamını sağlayan "için, diye, -e, -a" sözcük ve eklerinin yerine, aynı anlamı "amacıyla" sözcüğünü kullanarak kurmaya çalışalım. Cümlenin anlamında bir bozulma olmuyorsa kesin bir şekilde bu cümle "amaç – sonuç", bozulma meydana geliyorsa "neden – sonuç" cümlesidir.