Amerika kıtasında kaç ülke var? Kuzey, Orta ve Güney Amerika'da bulunan ülkelerin isimleri

Amerika Kıtasında 1 milyardan fazla insan yaşamaktadır. Bunların üçte ikisi Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Meksika vatandaşı olduğu bilinmektedir. Bunun dışında 8 megakente sahiptir. Amerika nüfusu, çoğunlukla İngilizce, İspanyolca, Portekizce ve Fransızca ve az da olsa Felemenkçe konuşmaktadır.

AMERİKA KITASINDA KAÇ ÜLKE VAR?

Amerika kıtasındaki ülke sayısı 33'tür. Amerika veya Amerika Kıtası olarak bilinen yer, Batı Yarımküre'de Yeni Dünya olarak adlandırılan bölgeyi kapsar. Kuzey Amerika, Orta Amerika, Güney Amerika ve bunlara bağlı adalardan meydana gelen kıtalar ve adalar topluluğu da diyebiliriz. Amerika Kıtası, Batı Yarımküre'deki kara alanının çoğunu kapsamaktadır.

İşte Amerika kıtasındaki ülkelerin isimleri:

Kuzey Amerika

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Kanada

Meksika

Orta Amerika

Belize

Antigua ve Barbuda

Bahamalar

Barbados

Dominika

Dominik Cumhuriyeti

El Salvador

Grenada

Guatemala

Haiti

Honduras

Jamaika

Kosta Rika

Porto Riko

Küba

Nikaragua

Panama

Güney Amerika