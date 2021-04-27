Anadolu'da kurulan uygarlıkların özellikleri nelerdir? Anadolu yaşamış uygarlıkların medeniyete katkıları

Asya kıtasını Avrupa kıtasına bağlaya, üç büyük denizin kesiştiği bir kıyıya sahip olan Anadolu coğrafyası hem jeopolitik konumu nedeniyle hem de bereketli topraklarıyla her zaman uygarlıkların göz bebeği olmuş. Anadolu'da kurulan devletler dünya kültürü için bugün hala ilk kaynak olarak büyük önem taşıyor.

ANADOLU'DA KURULAN UYGARLIKLAR NELERDİR?

Tarih boyunca yapılan çalışmalarda Anadolu'da kurulmuş uygarlıklarla ilgili pek çok buluntuya rastlanır. Bu kalıntılar bize bir zamanlar Anadolu'da kurulmuş ve yaşamış uygarlıklarla ilgili bilgi verir. Peki, Anadolu uygarlıkları hangileridir? Yapılan çalışmalara göre Anadolu'dan kurulan uygarlıkları şöyle sıralamak mümkün:

Hititler

Frigyalılar

Lidyalılar

İyonlar

Urartular

Persler

İskender İmparatorluğu

Roma İmparatorluğu

Bizanslılar

Türkler

ANADOLU'DA YAŞAMIŞ UYGARLIKLAR VE ÖZELLİKLERİ NELER?

Anadolu'da kurulan medeniyetlerin insanlık tarihine büyük katkısı bulunmuştur. Anadolu'da kurulan her medeniyet kendinden öncekinin geliştirdiği şeylere bir yenisini katmıştır.

Hititler tarihin bilinen ilk yazılı anlaşmasını imzalayan uygarlıktır. Hititliler ve Mısırlılar arasındaki Kadeş savaşını bitiren Kadeş Antlaşması tarihteki ilk yazılı anlaşma olma özelliğini taşır.

Hititlilerin tek başarısı bu değil. Hukuk konusunda oldukça gelişmiş olan Hititliler aynı zamanda tarihin ilk medeni kanununu da hazırlayan topluluktur.

Tarih yazıcılığının başlangıcı olarak kabul edilen Anallar da Hititliler tarafından yazılmaya başlanmıştır. Hitiler hem hukuk konusunda hem de tarihçilik konusunda oldukça başarılıdır. Ayrıca savaş tarihinde önemli bir yeri olan atlı savaş arabaları da Hititler tarafından icat edilmiştir.

Frigyalıların kendilerine ait bir dilleri vardır. Aynı zamanda yaya askerlerden oluşan orduları da Frigyalılar kurmuştur.

Lidyalılar denince akla gelen ilk şey paradır. Parayı icat eden Lidyalılar, aynı zamanda Mezopotamya'nın en önemli ticaret yollarından biri olan Kral Yolu'nu yapan topluluktur. Ticarete çok önem veren Lidyalılar tarihte ilk kez sigortacılık yapan topluluktur. Tüccarlara mallarını koruyacaklarına dair devlet güvencesi veren Lidyalılar sigortacılığın ilk örneğini sergilemişlerdir.

İyonlar, coğrafi konumları nedeniyle (Milet, Efes, Bergama, Foça ve İzmir bölgesi) ticaret yollarının etkisiyle bilimsel ve kültürel alanda çok büyük gelişmelere sebep olmuşlardır. Büyük matematikçiler Tales ve Pisagor, tıp biliminin atası sayılan Hipokrat İyonlar döneminde yaşamıştır. Dünyanın yuvarlak olduğu tezi ilk kez İyonlar döneminde Pisagor tarafından öne sürülmüştür.

Urartular madencilikle, madem işletmeciliği ile, su kanalları ve kale inşalarıyla meşhurdur.