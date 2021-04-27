Arabistan yarımadası coğrafi konumu ve haritası - Arabistan yarımadasında bulunan ülkeler hangileridir?

Arabistan yarımadası bazı kaynaklarda "Ceziretü'l- Arab" ya da "Şiphü Cezireti'l-Arab şeklinde ifade edilmektedir. Coğrafi konumu bakımından Arap Yarımadası ve Afrika kıtalarının kesişme noktası olarak bilinmektedir. Günümüzde Arap Yarımadasında bulunan birçok ülke bulunmakta İslam dini açısından kutsal sayılan şehirleri içinde bulundurduğundan her yıl milyonlarca kişi tarafından rağbet gören ve bu bağlamda turizm niteliğine sahip bir ülke olarak kabul edilmektedir.

ARABİSTAN YARIMADASI NERESİ?

Arabistan yarımadası Asya'nın güneybatısı ile Afrika'nın kuzey doğusunda bulunuyor. Batıda Kızıldeniz ve Akabe Körfezi doğuda Basra Körfezi arasında kalan yarımadanın, güneybatıda Aden Körfezi ile Umman Körfezi, güneydoğuda ise Arap Denizi (Hint okyanusu) ile sınırlandırılmıştır.

Üç tarafı denizlerle çevrili olan yarımadanın büyük bir kısmı çöllerle kaplıdır. Yarım ada iki farklı bölgeden meydana gelmektedir. Biri kuzeydeki yeşille kaplı alanlar, batıda Yemen'in oluşturduğu yeşil, sulak ve verimli alanlar diğeri ise çöl alanlarının bulunduğu ana karadır.

ARABİSTAN YARIMADASI ÜLKELERİ

Arabistan yarımadasında bulunan ülkeler Suudi Arabistan, Umman, Yemen, Katar, Bahreyn (ada ülkesi) Kuveyt, Ürdün ve Irak'tır. Arabistan'ın en fazla yer kaplayan ülkesi Suudi Arabistan'dır. Aynı zamanda 2 milyon kilometrelik alanı ile Orta Doğu'nun yüz ölçümü açısından en büyük ülkesi olarak ön plana çıkmaktadır.

Öte yandan Ürdün ve Irak topraklarının bir bölümü Arap yarımadasının dahilinde değildir. Bu yarımadada deve yük ve binek vasıtası olarak kullanılmaktadır. Ancak petrol açısından zengin olan bölgelerde karayolları taşımacılığına sık rastlanmaktadır. Havayolları taşımacılığı da hemen hemen her bölgede son derece gelişmiştir.

ARABİSTAN YARIMADASI HARİTASI

Haritada görüldüğü üzere Suudi Arabistan ilk göze çarpan ülkedir. Burası yarımadanın ortalama beşte dördünü kaplamaktadır. Doğuda Ürdün ve Irak bulunmaktadır. Arazinin geri kalan kısımlarını ise Kuveyt, Umman, Yemen, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri kaplamaktadır.

ARABİSTAN YARIMADASINA KIYISI BULUNAN ÜLKELER

Arabistan yarımadasına kıyısı bulunan ülkeler Ürdün ve Yemendir. Bu topraklar hem Arabistan sınırı içinde hem de dışarısında kalan topraklarını içermektedir. Bazı kaynaklarda İran körfezinden dolayı İran, Kızıl Denizden dolayı da Etiyopta ve Sudan'ın Arabistan yarımadasına kıyısı olduğu şeklinde ifade edilmektedir.

ARABİSTAN YARIMADASI HANGİ DENİZLERLE ÇEVRİLİDİR?

Arabistan yarımadasının yüzölçümünün büyük bir bölümü çöllerden bir araya gelse de 3 tarafı denizlerle çevrilidir. Arap yarımadası, açık deniz adaları ile Asya'nın güneybatı köşesinde bulunmaktadır. Arap yarımadasının batı ve güneybatısında Kızıldeniz, güneyde Aden Körfezi, güneydoğusunda Arap Denizi, Umman Körfezi ve Basra Körfezi bulunmaktadır.

ARABİSTAN YARIMADASI COĞRAFİ KONUMU

Arabistan yarımadasının iç kısmı göz alabildiğince kumdan oluşmaktadır. Çölün kuzey bölgesi Nafud çölü olarak bilinmektedir. Bu çöl ile güneyinde yer alan Rub a'l-Khali çölü arasında ad- Dahna Çölü hilal şeklindeki geniş bir kum şeridi olarak göze çarpmaktadır. Yarımadanın merkezinde Nejd yaylası, Tuwaiq Dağları ve ötesine uzanan yaylalar bulunmaktadır.

Ad- Dahna çölünün batısındaki yarımadanın geniş merkezi bölümü, batıdan doğuya doğru aşağıya eğimlidir ve 750 m ile 1500 m. arasında değişmektedir. Yarımadanın 2,200 km (1,400 mil.) uzunluğundaki Kızıldeniz kıyısı, kuzeyde Akabe Körfezi'nden güneyde Bab el Mandeb'e uzanmaktadır. Ayrıca Kızıldeniz yamaçları olarak bilinen, derinlemesine parçalanmış bir dağ silesi uzanmaktadır. Jeolojik bakımdan dünyanın en genç yamaçlarından biridir. Sıradağların kuzey kısmı Hicaz, güneyi Asır dağları olarak bilinmektedir. Yemen'de en yüksek dağlar yarımadanın güneybatı kesimindedir.