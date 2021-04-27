Atatürk ilkeleri ve inkılapları nelerdir? Atatürk'ün ilke ve inkılapları kısaca konu anlatımı, çıkmış sorular

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ardından Türkiye Cumhuriyeti ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından oluşturulan ilke ve inkılaplar, devletin sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel olarak sağlam bir temele oturmasını hedefleyen düzenlemelere denir.

ATATÜRK İLE VE İNKILAPLARI NELERDİR?

Atatürk ilke ve inkılapları konu anlatımı ilkokul tarih derslerinden itibaren eğitim hayatımız boyunca defalarca karşımıza çıkar. Atatürk, Cumhuriyet dönemi inkılaplarını Cumhuriyetçilik, Devletçilik, Halkçılık, İnkılapçılık, Milliyetçilik, Laiklik olmak üzere 6 ilkeyi temel alarak yapmıştır.

ATATÜRK İNKILAPLARI KRONOLOJİSİ

Atatürk'ün inkılapları, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine taşımak amacıyla ve güçlü ulus devlet, tam bağımsız Türkiye, ulusal egemenlik hedefiyle attığı yenilikler olarak tanımlanabilir. Bu yenilikler sosyal, siyasal ve ekonomik olarak pek çok dönüşümün temelini oluşturmaktadır. Cumhuriyet dönemi inkılaplarını kronolojik olarak sıralamak gerekirse 1 Kasım 1922 Saltanatın kaldırılmasıyla başlanabilir.

29 Ekim 1923: Cumhuriyet'in ilan edilmesi

20 Ocak 1921: Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

17 Şubat 1923: İzmir İktisat Kongresi

3 Mart 1924: Halifeliğin kaldırılması

3 Mart 1924: Tevhid-i Tedrisat Kanunu

20 Nisan 1924: Yeni Anayasanın kabul edilmesi

17 Şubat 1925: Aşar vergisinin kaldırılması

25 Kasım 1925: Şapka ve Kıyafet kanunun kabul edilmesi

25 Kasım 1925: Tekke ve Ziviyelerin kapatılması

26 Aralık 1926: Uluslararası ölçü birimlerine ve yeni rakamlara geçiş

28 Mayıs 1927: Sanayi Teşvik Kanunu

1 Kasım 1928: Yeni Türk alfabesine geçiş

1 Ocak 1929: Millet Mekteplerinin açılışı

3 Mart 1930: Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınması

12 Nisan 1931: Türk Tarih Kurumunun kurulması

12 Temmuz 1932: Türk Dil Kurumunun kurulması

12 Temmuz 1932: Dil devrimi

21 Haziran 1934: Soyadı kanunun kabul edilmesi

5 Şubat 1937: Laikliğin Anayasa'ya dahil edilmesi

ATATÜRK İNKILAPLARI SONUÇLARI

Cumhuriyet dönemi inkılapları halkın bazı kesimleri tarafından tepkiyle karşılandı. Özellikle bazı grupların ayrılıkçı ve isyancı tutulması İstiklal Mahkemelerinin kurulmasına ve devrimlere karşı isyan başlatanların idamla yargılanmasına neden oldu.

ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI ÇIKMIŞ SORULARI

Milli Eğitim Bakanlığı sınavlarında çıkmış olan Atatürk ilke ve İnkılapları konulu sorulardan bazıları şöyledir:

"Mili his ile diş arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin Milli ve zengin olması milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir."

Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?

A) Maarif Kongresi toplanmıştır.

B) Türk Dil Kurumu kurulmuştur.

C) Tekalifimilliye Emirler yayımlanmıştır.

D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilmiştir.

Cevap:B

1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile ülkemizin limanları arasında gemi işletme ve deniz taşımacılığı yapma hakkı Türk vatandaşlarına tanınmıştır.

Bu durum Atatürk'ün hangi ilkesi ile doğrudan ilişkilidir?

A) Laiklik

B) İnkılapçılık

C) Cumhuriyetçilik

D) Milliyetçilik

Cevap:D