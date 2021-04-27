Trafik Kanunu'na göre banket nedir? Banket bulunan yollarda yayalar yolun neresinden yürümeli?

Yaya yolu ayrılmamış karayolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hallerde de araçların faydalanabileceği kısma banket denir.

BANKET NE DEMEK?

Karayolları Trafik Kanununa göre banket, yaya yolu ayrılmamış karayolunda; taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan, olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hallerde ise araçların kullanabileceği kısımlara verilen isimdir.

BANKET BULUNAN YOLLARDA YOLUN NERESİNDEN YÜRÜMELİYİZ?

Yaya kaldırımı bulunmayan cadde ve sokaklarda yürümek zorunda kaldığınızda, yolun sol kenarından yürümemiz gerekir. Ülkemizde trafik sağ taraftan çalıştığı için sizde sağ taraftan yürüdüğünüzde yolun sağını kullanan araçlar sizin arkanızda kalacaktır. Bu yüzden siz araçları göremeyeceksiniz. Ancak sol taraftan yürüdüğünüzde karşınızdan gelen aracı rahatlıkla görebilirsiniz. Bu yüzden herhangi bir tehlike anında kendinizi kurtarma şansınız olacaktır.

BANKETTE GRUP HALİNDE YÜRÜYEN YAYALARIN DAVRANIŞLARI

Bankette grup halinde yürüyen yayaların davranışları, grup halinde yürüyen yayalar tek sıra halinde yürümelidir. Bankette yürüyen yayalar gidiş yönlerine göre sol taraftaki banketi kullanmalıdır. Ayrıca taşıt yolunu işgal etmemelidirler.