Beşgenin iç açıları toplamı kaç derece? Düzgün beşgenin iç açıları toplamı kaçtır?

Geometri problemlerinde karşımıza çıkan soruları yanıtlarken "Beşgenin iç açıları toplamı kaçtır?" Sorusunun yanıtını bilmek sorunun çözümünde büyük yardım sağlayabilir. Beş kenarı olan çokgenlere beşgen, her bir kenar uzunluğu ve her bir iç açısının ölçüsü birbirine eşit olan beşgenlere de düzgün beşgenler denilir.

BEŞGENİN İÇ AÇILARI TOPLAMI KAÇTIR?

Beşgenin iç açıları toplamı 540°, dış açıların toplamı ise 360°'dir.

Beşgenin iç açıları toplamı kaç derece? Sorusunun yanıtı 540° olduğunu söyledikten sonra şu şekilde de açıklayabiliriz…

Üçgende 1 tane üçgen var. İç açıları toplamı 180 derecedir.

Karede 2 tane üçgen var. İç açıları toplamı 180*2 = 360 derecedir.

Düzgün beşgende 3 üçgen var. İç açıları toplamı 180*3 =540 derecedir.