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Haberler Eğitim Haberleri Beşgenin iç açıları toplamı kaç derece? Düzgün beşgenin iç açıları toplamı kaçtır?
Giriş Tarihi: 27.4.2021 10:23 Son Güncelleme: 27.4.2021 10:31

toplamı kaç derece? Düzgün beşgenin iç açıları toplamı kaçtır?

Beşgenin iç açıları toplamı kaç derece? Düzgün beşgenin iç açıları toplamı kaçtır?

5 kenarı olan çokgene beşgen denilmektedir. Elmanın ortadan bölünce görülen çekirdek kısmı, bamya çiçeği, bamya beşgen şeklinin en güzel örneklerindendir. Her bir kenar uzunluğu ve her bir iç açısının ölçüsü birbirine eşit olan beşgenlere de düzgün beşgenler denilir. toplamı kaçtır? Sorusunu yanıtlayacağız. Beşgenin iç açıları toplamı kaç derece? İşte detaylar…

Geometri problemlerinde karşımıza çıkan soruları yanıtlarken "Beşgenin iç açıları toplamı kaçtır?" Sorusunun yanıtını bilmek sorunun çözümünde büyük yardım sağlayabilir. Beş kenarı olan çokgenlere beşgen, her bir kenar uzunluğu ve her bir iç açısının ölçüsü birbirine eşit olan beşgenlere de düzgün beşgenler denilir.

BEŞGENİN İÇ AÇILARI TOPLAMI KAÇTIR?

Beşgenin iç açıları toplamı 540°, dış açıların toplamı ise 360°'dir.

Beşgenin iç açıları toplamı kaç derece? Sorusunun yanıtı 540° olduğunu söyledikten sonra şu şekilde de açıklayabiliriz…

Üçgende 1 tane üçgen var. İç açıları toplamı 180 derecedir.

Karede 2 tane üçgen var. İç açıları toplamı 180*2 = 360 derecedir.

Düzgün beşgende 3 üçgen var. İç açıları toplamı 180*3 =540 derecedir.

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Beşgenin iç açıları toplamı kaç derece? Düzgün beşgenin iç açıları toplamı kaçtır?
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