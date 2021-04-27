TDK sözlük anlamına göre billur ne demek? Billur nedir?

Bazen ismini ilk defa duyduğumuz ve duyunca şaşırma tepkisi verdiğimiz kelimeler karşımıza çıkmaktadır. Bu kelimelerin ne anlamlara geldiğini sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi olan billur kelimesini ele alacağız.

BİLLUR NE DEMEK?

Billur kelimesi aslında dilimizde oldukça çok kullanılmaktadır. Billur sözcüğü Türkçe dilimize Arapçadan gelmiştir. Günlük hayatta daha çok duru, temiz ve akıcı anlamlarında kullanılmaktadır. Billur kelimesi Osmanlıcada; şeffaf, parlak taş, elmas gibi kıymetli, cam gibi parlayan anlamına gelir.

TDK'ye göre, billur kelimesi anlamına bakalım:

Bazı cisimlerin aldıkları geometrik biçim

Kesme cam, kristal

Bu maddeden yapılmış

Koç yumurtası

Duru, temiz ve akıcı

Billur, erkek küçük ve büyükbaş hayvanların yumurtalıklarının, kesim sonrası temizlendikten sonra pişirilmeye hazır, kasaplık hale getirilmiş şekline verilen isimdir.

BİLLUR NEDİR?

Billur kelimesini daha iyi anlamanız için örnekler hazırladık.