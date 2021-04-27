Bisikletin insan hayatında meydana getirdiği değişiklikler neler olmuştur? Bisikleti gelecekte bekleyen değişiklikler ve tarihsel gelişimi

Bisiklet ve insan hayatının değişimi konusunda en belirgin özellik elbette sağlıktır. İnsan gücü ile çalışan bisiklet, sporun yaygınlaşması, sağlığın korunması ve bununla birlikte insanlar daha sağlıklı bir ulaşım imkanı bulmuştur. Bisiklet sürmek insanı motive eden durumlardan biri olduğu için psikolojik açıdan da sağlığa yararlı olmuştur. Ulaşım açısından da insanlar gitmek istedikleri yerlere daha kısa sürelerde gitme olanağı sağlamıştır.

BİSİKLETİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Teknolojinin sürekli gelişmesi ve ulaşımda hıza olan önem arttıkça yeni araçların keşfedilmesini sağladı. Bisiklet de bu teknolojilerden biri. Bisiklet, hafif ve kullanışlı olması, yakıtı insan gücü olması günümüzde de cazibesini arttırmada etken oldu. İnsan gücü ile çalışan bisiklet, doğa ve çevre dostu bir araç olması da ekstra güzel bir özelliğidir. 1817 yılında Alman Baron Karl Von Drais modern bisikletin prototipini oluşturan iki tekerlekli aracı icat etmesi ile somut adımlar başladı. Drais, aracını daha hızlı hareket edebilmek için bu fikri geliştirdi. Binici pedal öncesi dönemde ayağını yerden iterek ilerliyordu. 26 Haziran 1819 yılında Von Drais tarafından patenti alınan aracı, Avusturya, Birleşik Krallık, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi pek çok ülkede popüler hale gelmeye başlayınca Drezin zamanla geliştirilerek bisiklete dönüştü. Pierre ve Ernest Michaux adında baba-oğul iki Fransız Drais'in yaptığı aracın ön tekerlek göbeğine pedal takma fikri gerçek bisiklet icadının doğuşuna etken oldu. Baba-oğul "Michaux Company" yi kurarak seri üretime geçti. Tüm dünyaya hızla yayıldı. Günümüzde ise elektrikli bisikletler gibi dönüşüm devam etmektedir.

BİSİKLETİN İNSAN HAYATINDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER NELER OLMUŞTUR?

İnsanlar daha az enerji harcayarak daha çok mesafe gidebiliyorlar.

Bisikletin bulunuşu motorlu araçların geliştirilmesine yardımcı olmuştur.

Enerji harcayarak sağlıklı kalmayı sağlamaktadır.

Eğlence amaçlı kullanılan araç haline gelmiştir.

Mekanik tekniğin gelişmesine yardımcı olmuştur.

Yeni iş sahaları ortaya çıkmıştır.

Bisiklet yollarının yapılmasına neden olmuştur.

Bisiklet parçalarının üretilmesi için sanayilerin oluşmasını sağlamıştır.

Spor yapmak için iyi bir egzersiz aracı haline gelmiştir.

BİSİKLETİN GELECEKTE UĞRAYABİLECEĞİ DEĞİŞİKLİKLER

Bisiklet sağlık için çok önemli bir araçtır. Ulaşımdan önce elbette sağlık gelmektedir. İnsan sağlığının korunması için bisikletler dünya genelinde teşvik edilecektir. Bisikletin gelecekte uğrayabileceği değişiklikler arasında elektrikli bisikletlerin kullanımının yaygınlaşması da vardır. Bisiklette zincirli sistemin kaldırılması, sürüş keyfi açısında frenleme, hız, tasarım alanlarında daha modern bir hale getirilebilir. Ayrıca bisikletlerin yük taşıma konusunda bagaj sistemi gibi geliştirmeler yapılabilir.