Cimri Zıt Anlamlısı Nedir? Cimri Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Cimri kelimesi, temsil ettiği anlam yönünden soyut bir ifadedir. İnsana ait bir davranış biçimini ifade eden bu kelime, anlamı, kökeni, eş ve zıt anlamlısı ile araştırılıyor. Cimri zıt anlamlısı nedir sorusuna yanıt bulmak isteyenler için cimri kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük ve söz grupları haberimizde!

CİMRİ KELİMESİNİN KÖKENİ

Dilimize Farsça'dan geçen cimrinin Farsça'daki kelime anlamı "Fakir, yoksul" şeklindedir. Mercimek Ahmed, Kâbusname adlı eserinde kelimeyi bu anlamıyla kullanmıştır: "Akçayı çok kişi kazanur illā saklamadığından cimrilikden [yoksulluktan] kurtulmaz" Osmanlıca ile dilimize dahil olan bu kelime, o tarihten bu yana "Hasis, pinti, malını esirgeyen, cömert olmayan, parası olduğu halde harcamaktan sakınan" anlamlarıyla kullanılır.

CİMRİ EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Cimri kelimesinin eş anlamlısı olarak, kelimenin anlamı olarak gösterilen "pinti, nekes, varyemez ve hasis" kelimeleri kabul edilmektedir. Bu kelimelerin hepsi aynı anlamı taşımaktadır. Ayrıca "eli sıkı, cebinde akrep var, günahını vermez" deyimleri de cimriler için kullanılır.

CİMRİ ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Cimri kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük, "Cömert, eli açık, bonkör, eli selek" şeklinde gösterilebilir. Bunların aşırıya kaçmış hali olarak da müsrif ve savurgan ifadeleri vardır. Fakat cimri kelimesi olumsuz bir anlam taşıdığı için zıttı olarak olumlu bir anlama sahip olan eli açık ve cömert ifadelerinin kullanımı daha doğru olacaktır. Zira müsrif ve savurgan da cimri gibi olumsuz anlamlarda kullanılır.

İÇİNDE CİMRİ GEÇEN CÜMLELER

Malını mülkünü paylaşmaktan çekinen cimri insanlarla ticaret yapılmaz.

O cimri adam kimseye günahını vermez.

O cimriliğiyle tüm alemde nam salmış biri.

"Cimri insanı iki şey hariç, hiç bir şey doyuramaz. Bunlardan biri toplamak, diğeri de mezarının toprağıdır." - Sadi

"Fakir insan bazı şeylerden mahrumdur. Cimri ise her şeyden mahrumdur." - Senague

"Cimri insan, dünyada fakirler gibi yaşar, ahirette zenginler gibi hesaba çekilir." - Hz. Ali