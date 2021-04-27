Domates suyu asit mi baz mı, pH değeri nedir? Domates suyunun insan sağlığına faydaları

Domates suyunun faydaları, domatesin içerisindeki zengin mineral, vitamin ve bitkisel besin içeriğinden gelmektedir. Özellikle domatesin içindeki likopen miktarı domates suyunun son derece güçlü bir antioksidan olmasını sağlamaktadır. Likopen, hem cilt hem de genel sağlığı korumak için faydalı bir besindir. Aynı zamanda domates suyunun kanser de dahil olmak üzere birçok farklı hastalığın önlenmesine yardımcı olduğu gözlenmiştir.

DOMATES SUYU ASİT Mİ BAZ MI?

pH değeri 0 ile 7 arasında olan maddeler asit olarak adlandırılırken; 7 ile 14 arasındaki maddeler ise baz olmaktadır. Böylece asitler ve bazlar birbirlerinden ayrılmaktadır. Asitler, ekşi bir tada sahiptir. Mavi turnusol kağıdının kırmızı renge dönmesini sağlarlar. Ciltte yangıya neden olurlar, suda çözündükleri zaman elektrik akımını iletirler ve metaller ile mermeri aşındırırlar.

Bazlar ise suda iyonlaşabilir ve tatları acıdır. Elde kaygan bir his yaratırlar, kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirirler. Suda çözündüklerinde ise elektrik akımını iletirler.

Domates suyu ph değeri ise 4 ile 4.5 arasındadır. Bu da domates suyunun bir asit olduğunu ancak zayıf bir asit olduğunu göstermektedir. pH tablosunda 0'a yaklaştıkça asidik özellik artarken 14'e yaklaştıkça bazik özellik artmaktadır.

DOMATES SUYUNUN FAYDALARI

Kanseri önlemeye yardımcıdır

Domates suyunun içinde bulunan likopen ve diğer karotenoidlerin, meme kanseri, akciğer kanseri ve prostat kanseri gibi pek çok farklı kanser riskini azalttığı kanıtlanmıştır. Araştırmalar, yüksek miktarlarda likopen tüketen erkeklerde ise pankreas kanseri riskinin % 30 azaldığını göstermiştir.

Sindirimi destekler

Günlük olarak domates suyu tüketmek, sindirime yardımcı olur, düzenli bağırsak hareketlerini uyarır ve kabızlığın önlenmesine yardımcı olan karaciğeri sağlıklı tutar.

Kolesterolü Düşürür

Domates suyunun içirisinde bulunan lif, LDL kolesterolün (kötü huylu kolesterol) parçalanmasına yardımcı olur ve niasinin ise yüksek kolesterol seviyeleri üzerinde olumlu bir etkisi olduğu kanıtlanmıştır.

Kalp hastalıklarına karşı koruyucudur

Araştırmalar, yüksek miktarlarda likopen alımının koroner kalp hastalığı ve kardiyovasküler hastalıklarda % 30'luk bir azalma yarattığını göstermiştir.

Kanın pıhtılaşmasını önlemeye destek olur

Araştırmalar sonucunda domates suyunda bulunan zengin bitki besin maddelerinin, kalp rahatsızlığı olan ya da kalp hastalığı risk altında olanlar için yararlı olan, anormal trombosit hücre topaklanmasının önlenmesine destek olduğu gösterilmiştir.

Anti-inflamatuar etkiye sahiptir

Kronik inflamasyon ve inflamasyon anormallikleri, rahatsızlık verici sağlık koşullarının tamamını barındırır. Araştırmalar, günlük olarak bir bardak domates suyu tüketmenin, bir kişinin iltihaplanma için birincil işaretleyicisini neredeyse üçte birine düşürdüğünü gösterdi.

Kemiklere destek olur

Domates suyunun içindeki K vitamini kemiklerin sağlıklı olmasında büyük öneme sahiptir. Kemik oluşumunda önemli bir rol oynadığı düşünülen osteokalsin sentezi ise K vitaminine bağlıdır.

Cilt için oldukça faydalıdır

Çalışmalar, günlük olarak domates suyu tüketmenin sivilcelerde bir azalmaya ve cilt hücresi hasarının önlenmesine yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Vücudu detoksifiye etmektedir

Domates suyu, vücut içindeki zararlı toksin birikintilerini temizlemekte harikalar yaratmaktadır. Klor ve kükürt içeriği de karaciğer ve böbreklerin detoksifikasyon fonksiyonlarını daha verimli yapmalarına destek olur.

Göz sağlığına yararlıdır

Domates, fito-besinler beta karoten, lutein ve zeaksantin iledolu olduğu için gözlerin sağlıklı kalmasına ve dejenerasyondan korunmasına yardımcı olur.

Felci önler

Son yapılan araştırmalar domates açısından zengin diyetlerin yine domatesin içindeki likopen sayesinde felcin önlenmesine yardımcı olabileceğini ortaya çıkartmıştır.