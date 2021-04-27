Dünyada Toplam Kaç Ülke, Millet, Bayrak ve Şehir Var? Dünyadaki Ülkelerin İsimleri

Dünyada kaç ülke olduğu bazı insanların aklını kurcalamaktadır. Özellikle korona salgıı sebebiyle haberlerde sık sık ülke isimleri bahsedildiği için insanların dünya üzerinde bulunan ülkelere karşı merakı artmış durumdadır. Şehir ve millet sayısı ise ülke sayısına oranla daha fazladır. Peki dünyada kaç şehir var? Dünyada bulunan ülkelerin isimleri nelerdir? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

Dünya Üzerinde Kaç Ülke Var?

Dünya ile alakalı en ilgi çeken konuların başında ülke sayısı gelmektedir. İnsanlar dünyanın çok büyük olduğunu bildiklerinden dolayı dünyada kaç ülke olduğunu öğrenmek isterler. Son zamanlarda haberlerde pek çok ülkeden bahsedilmesinden dolayı da insanların dünya ülke sayısına olan ilgisi artmıştır. Dünya üzerinde 206 ülke bulunmaktadır.

Ülke İsimleri

Dünya ülkeleri aşağıda alfabetik sıraya göre verilmiştir:

Abhazya

Afganistan

Almanya

Amerika Birleşik Devletleri

Andorra

Angola

Antigua ve Barbuda

Arjantin

Arnavutluk

Avustralya

Avusturya

Azerbaycan

Bahamalar

Bahreyn

Bangladeş

Barbados

Batı Sahra

Belçika

Belize

Benin

Beyaz Rusya

Bhutan

Birleşik Arap Emirlikleri

Bolivya

Bosna Hersek

Botsvana

Brezilya

Brunei

Bulgaristan

Burkina Faso

Burundi

Cezayir

Cibuti

Çad

Çek Cumhuriyeti

Çin Halk Cumhuriyeti

Dağlık Karabağ Cumhuriyeti

Danimarka

Doğu Timor

Dominik Cumhuriyeti

Dominika

Ekvador

Ekvator Ginesi

El Salvador

Endonezya

Eritre

Ermenistan

Estonya

Etiyopya

Fas

Fiji

Fildişi Sahilleri

Filipinler

Filistin

Finlandiya

Fransa

Gabon

Gambiya

Gana

Gine

Gine Bissau Gine Bissau Batı Afrika

Grenada

Guyana

Guatemala

Güney Afrika Cumhuriyeti

Güney Kore

Güney Osetya

Güney Sudan

Gürcistan

Haiti

Hırvatistan

Hindistan

Hollanda

Honduras

Irak

İngiltere

İran

İrlanda

İspanya

İsrail

İsveç

İsviçre

İtalya

İzlanda

Jamaika

Japonya

Kamboçya

Kamerun

Kanada

Karadağ Katar

Kazakistan

Kenya

Kırgızistan

Kıbrıs Cumhuriyeti

Kiribati

Kolombiya

Komorlar

Kongo

Kongo Demokratik Cumhuriyeti

Kosova

Kosta Rika

Kuveyt

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Kuzey Kore

Küba

Laos

Lesotho

Letonya

Liberya

Libya

Liechtenstein

Litvanya

Lübnan

Lüksemburg

Macaristan

Madagaskar

Makedonya Cumhuriyeti

Malavi

Maldivler

Malezya

Mali

Malta

Marshall Adaları

Meksika

Mısır

Mikronezya

Moğolistan

Moldova

Monako

Moritanya

Moritius

Mozambik

Myanmar

Namibya

Nauru

Nepal

Nikaragua

Nijer

Nijerya

Norveç

Orta Afrika Cumhuriyeti

Özbekistan

Pakistan

Palau

Panama

Papua

Paraguay

Peru

Polonya

Portekiz

Porto Riko

Romanya

Ruanda

Rusya Federasyonu

Saint Kitts

Saint Lucia

Saint Vincent ve Grenadinler

Samoa

San Marino

Sao Tome ve Principe

Sealand

Senegal

Seyşeller

Sırbistan

Sierra Leone

Singapur

Slovakya

Slovenya

Solomon Adaları

Somali

Somaliland

Sri Lanka

Sudan

Surinam

Suriye

Suudi Arabistan

Svaziland

Şili

Tacikistan

Tanzanya

Tayland

Tayvan

Togo

Tonga

Transdinyester

Trinidad ve Tobago

Tunus

Tuvalu

Türkiye

Türkmenistan

Uganda

Ukrayna

Umman

Uruguay

Ürdün

Vanuatu

Vatikan

Venezuela

Vietnam

Yemen

Yeni Zelanda

Yeşil Burun

Yunanistan

Zambiyav

Zimbabve

Dünyada Kaç Şehir Var?

Dünya üzerinde birkaç yıla bir araştırma yapılır. Bu araştırma genellikle dünya nüfusunu belirmek içindir. Son araştırmaya göre dünya nüfusu 7,594 milyardır. Dünyada 206 ülke bulunduğu için her ülkede bulunan şehirleri saymak gereklidir. Bu yüzden dünya üzerinde bulunan şehirleri hesaplamak oldukça zordur. Ancak elbette bu konu da araştırılmış ve cevaba ulaşmıştır. Dünya üzerinde 2.469.501 şehir vardır.

Dünyada Kaç Millet Var?

Dünya oldukça büyük bir gezegendir. İnsanların tamamı da bu gezegen üzerinde yaşamaktadır. Dünyada bulunan 206 ülke vardır. Bu ülkelerin her birinde pek çok milletten insan yaşamaktadır. Bundan kaynaklı olarak dünyada ne kadar millet bulunduğunu hesaplamak maalesef ki çok zordur. Ancak dünya üzerinde bulunan millet sayısının ülke sayısından daha fazla olduğunu söylemek mümkündür.

Dünyada Kaç Bayrak Var?

Dünyadaki bayrak sayısı en az ülke sayısı kadar dikkat çeken bir konudur. Dünyada 206 ülke bulunmaktadır. Bu yüzden Dünyada 206 tane bayrak vardır. 206 ülkenin her birinin kendisine ait bayrağı bulunmaktadır.