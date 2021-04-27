Dünyada Toplam Kaç Ülke, Millet, Bayrak ve Şehir Var? Dünyadaki Ülkelerin İsimleri

Dünyada kaç ülke olduğu bazı insanların aklını kurcalamaktadır. Özellikle korona salgıı sebebiyle haberlerde sık sık ülke isimleri bahsedildiği için insanların dünya üzerinde bulunan ülkelere karşı merakı artmış durumdadır. Şehir ve millet sayısı ise ülke sayısına oranla daha fazladır. Peki dünyada kaç şehir var? Dünyada bulunan ülkelerin isimleri nelerdir? Tüm ayrıntılar bu yazıda...
Dünya Üzerinde Kaç Ülke Var?
Dünya ile alakalı en ilgi çeken konuların başında ülke sayısı gelmektedir. İnsanlar dünyanın çok büyük olduğunu bildiklerinden dolayı dünyada kaç ülke olduğunu öğrenmek isterler. Son zamanlarda haberlerde pek çok ülkeden bahsedilmesinden dolayı da insanların dünya ülke sayısına olan ilgisi artmıştır. Dünya üzerinde 206 ülke bulunmaktadır.
Ülke İsimleri
Dünya ülkeleri aşağıda alfabetik sıraya göre verilmiştir:
Dünyada Kaç Şehir Var?
Dünya üzerinde birkaç yıla bir araştırma yapılır. Bu araştırma genellikle dünya nüfusunu belirmek içindir. Son araştırmaya göre dünya nüfusu 7,594 milyardır. Dünyada 206 ülke bulunduğu için her ülkede bulunan şehirleri saymak gereklidir. Bu yüzden dünya üzerinde bulunan şehirleri hesaplamak oldukça zordur. Ancak elbette bu konu da araştırılmış ve cevaba ulaşmıştır. Dünya üzerinde 2.469.501 şehir vardır.
Dünyada Kaç Millet Var?
Dünya oldukça büyük bir gezegendir. İnsanların tamamı da bu gezegen üzerinde yaşamaktadır. Dünyada bulunan 206 ülke vardır. Bu ülkelerin her birinde pek çok milletten insan yaşamaktadır. Bundan kaynaklı olarak dünyada ne kadar millet bulunduğunu hesaplamak maalesef ki çok zordur. Ancak dünya üzerinde bulunan millet sayısının ülke sayısından daha fazla olduğunu söylemek mümkündür.
Dünyada Kaç Bayrak Var?
Dünyadaki bayrak sayısı en az ülke sayısı kadar dikkat çeken bir konudur. Dünyada 206 ülke bulunmaktadır. Bu yüzden Dünyada 206 tane bayrak vardır. 206 ülkenin her birinin kendisine ait bayrağı bulunmaktadır.