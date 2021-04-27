Durum zarfı nedir, hangi sorular ile nasıl bulunur? Durum zarfı örnekleri

Bir fiilin, fiilimsinin, sıfatın veya başka bir zarfın anlamını yer, zaman, durum ve miktar bakımından niteleyen kelimelere zarf veya belirteç denilir. Durum veya hâl zarfları ise fiillerin durumlarını anlatan kelimelerdir. Yani fiilde bildirilen hareketin nasıl yapıldığını söyler. Durum zarflarının cümle içinde ayırt edilebilmesi için fiile nasıl sorusu sorulur.
DURUM ZARFI NEDİR?
Durum zarfı diğer adıyla hâl zarfı olarak bilinmektedir. Fiillerin durumlarını anlatır. Fiilde bildirilen hareketin nasıl yapıldığını bildiren kelimelere durum zarfı denir. Durum zarfı şu kelimelerle anlaşılabilir: Hızlı, hızla, tek tek, iyice, sora sora, geze geze, böyle, şöyle gibi kelimeler…
DURUM ZARFINA HANGİ SORULAR SORULUR?
Cümle içinde zarfları ayırt etmek için bazı sorular vardır. Durum zarflarının cümle içinde ayırt edilebilmesi için fiile nasıl sorusu sorulmaktadır.
Durum zarfı sorusu: Nasıl?
DURUM ZARFI ÖRNEKLERİ
Durum zarfı ile ilgili cümleler şeklinde örnekler verebiliriz:
Bir fiil, birden fazla durum zarfı tarafından nitelenebilir. Buna örnek verelim:
DURUM ZARFI EKLERİ
Sonuna vasıta eki (-le) eklenen pek çok kelime cümlede durum zarfı görevinde kullanılabilir.