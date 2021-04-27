Düş Eş Anlamlısı Nedir? İşte Düş Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Düş kelimesinin eş anlamlısı şimdiden binlerce kişinin araştırma konusu haline geldi. Gün içerisinde çokça kez karşımıza çıkan ve anlamdaş kelimesiyle de bilinen eş anlamlı kelimeler özellikle ilkokul, ortaokul ve lise eğitimleri esnasında Türk dili dersinin vazgeçilmez konularından biriydi. Hal böyleyken "Düş kelimesinin eş anlamlısı nedir?" sorusu da araştırma konusu haline geldi. Buna göre; Düş kelimesinin eş anlamlısı nedir? İşte yanıtı…

EŞ ANLAMLI KELİMELER

Günlük yaşamımızda birçok alanda kullanılan bu kelimeler özellikle ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerinin dil bilgisi derslerinde de sıkça rastlıyoruz. Yazılışları farklı olsa da anlamları aynı olan kelime grupları bu kapsamda gün içerisinde araştırma konusu haline geliyor.

Öte yandan Türkçe kelimelerin anlamdaş yani eş anlamlı karşılıklarının genel olarak yabancı kökenli olduğu biliniyor.

DÜŞ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Bu kelime gruplarına örnek vermek gerekirse; bunlardan biri de "Düş" kelimesidir. İhtiyar kelimesinin eş anlamlısı "Rüya"dır

DÜŞ EŞ ANLAMLISI

Rüya Hayal

DÜŞ NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre Düş kelimesi, " Gerçek olmayan şey." Olarak tanımlandığı gibi aynı zamanda Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü yani rüya şeklinde de ifade edilmektedir.

DÜŞ KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

Uykumda güzel düşler gördüm.

Seninki düş değil de kabusmuş.

Genç kadın adeta derin düşlere dalmıştı.

Sanki bu düşü daha önceden de görmüştün.