Eş sesli sözcüklere örnekler - Eş sesli (sesteş) sözcük nedir?

Türkçede aynı şekilde yazılıp okunan, ses bakımından da bir birisinin aynısı olan kelimeler vardır. Bu kelimelerin tek farkı anlamlarıdır. Türkçe dilbilgisinde bu kelimelere eş sesli sözcükler denir. Diğer adıyla sesteş kelimelerdir. Aynı seslerle değişik ve birbirleriyle hiç ilgisi olmayan kavramların anlatılması durumu şeklinde de açıklanmaktadır.
EŞ SESLİ SÖZCÜK NEDİR?
Yazılış ve okunuşları aynı, anlamları birbirinden farklı olan sözcüklere eş sesli sözcükler denir. Eş sesli (sesteş) sözcükler yalın hâlde olabildikleri gibi ek almış hâlde de olabilirler. Aynı seslerle değişik ve birbirleriyle hiç ilgisi olmayan kavramların anlatılması durumuna da dikkat edilmesi gerekir. Daha iyi açıklamak gerekirse; ses kalıbı aynı olan bu sözcüklerin karşıladıkları kavramlar tamamen farklıdır. Örnekler vermek gerekirse:
Yol kelimesi
Bahçedeki yoldan gitmeliyiz. (yol: Bir yerden bir yere ulaşmak için üzerinde yürüdüğümüz yer)
Bahçedeki çiçekleri yolduk. (yolmak: Çekip koparmak)
Yüz kelimesi
Yüzünü ona dön. (yüz: Çehre, surat, sima)
Maçı izlemeye yüz kişi gitmiş. (yüz: Doksan dokuzdan sonra gelen sayı)
Bu havuzda iki kişi yüzüyordu. (yüzmek: Suda ilerlemek)
Geyiğin derisini yüzdüler. (yüzmek: Derisini çıkarmak, soymak)
EŞ SESLİ SÖZCÜKLER LİSTESİ
aç tok olmayan aç - aralamak, açmak
ak beyaz ak - (sıvıların) akması
aş yemek aş- geçmek, aşmak
at beygir at- fırlatmak, atmak
bağ bahçe, bostan bağ- deste
bel vücutta sırtın altındaki kısım bel- kürek, kazma aracı
ben kendim, ben ben- yüzde çıkan siyah leke
bin 1.000 sayısı bin- bir şeye çıkmak, binmek
boğaz iki kara arasındaki kısım- boğaz boynun ön bölümü
cilt ten, deri cilt- kitap kaplaması
çay bir Türk içeceği çay- küçük nehir, ırmak
dal ağacın kollarından her biri dal- (suya) dalmak
dik alt zemine 90 derece açılı olan dik- bir şeyi zemine dikmek
diz bacağın ortasındaki bölüm diz- bir şeyleri (sıraya) koyma, dizme
dolu bir yağış türü dolu- içi boş olmayan
düş rüya düş- (yere) düşmek
ekmek undan yapılan bir yiyecek ekmek- bir şeyi toprağa ekmek
el parmaklarımızın bulunduğu organ el- yabancı
er erken, geç olmayan er er- rütbesiz asker
geç erken olmayan geç- bir yerden başka bir yere ilerlemek
gül bir çiçek türü gül- gülmek, gülümsemek
hayır olumsuzluk bildiren söz hayır- iyilik
iç bir şeyin iç kısmı iç- (bir sıvıyı) içmek
it köpek it- ileriye itmek
kan vücudumuzdaki hayati sıvı kan- inanmak, kanmak
kara siyah kara-- toprak parçası
kaz ördeğe benzeyen bir tür kuş kaz- toprağı veya yeri eşmek, kazmak
kır şehrin dışındaki dağ, bayır, beyaz renk kır- parçalamak, bozmak
kıta büyük kara parçası, anakara kıta- dört dizeden oluşan şiir
koca kadına göre eş koca- büyük
kuşak bele bağlanan kemer kuşak- nesil
makam mevki, konum makam- müzikte söyleme biçimi
mayıs yılın beşinci ayı mayıs- büyükbaş hayvan pisliği
ocak yılın ilk ayı ocak- yemek pişirmek için kullanılan yer
pike kuşların veya uçakların hareketi pike- yatak örtüsü
saç başımızdaki kıl yumağı saç- etrafa yaymak, saçmak
sağ solun karşı yönü sağ- sağlam, ölü olmayan
sal su üzerinde ulaşımı sağlayan bir araç sal- bırakmak, salmak
tez hızlı, çabuk, acele tez- akademik düzeyde büyük çalışma
ton bir rengin veya sesin tonu ton- 1.000 kg ağırlığın karşılığı
ünlü meşhur, namlı ünlü- sesli, vokal
var elde bulunan, var olan var- ulaşmak, varmak
yat donanımlı büyük gemi yat- uyumak için yapılan işin adı
yaz bir mevsim yaz- bir şey üzerine yazıyı yazmak
yol ulaşımı sağlamak için yapılmış yer yol- (tüy vb. şeyleri) yolmak,
yüz sayı olarak 100 yüz- suda yüzmek
YAŞ SÖZCÜĞÜ EŞ SESLİ MİDİR?
Yaş eş sesli bir kelimedir. Yaş kelimesinin 1. anlamı; insanın var oluştan, doğuştan şimdiye kadar geçen ve yıl ile ifade edilebilen zaman aralığıdır. Yaş kelimesinin 2. anlamı; herhangi bir şeyin ıslanması, ıslak durumda olması, ıslak, nemli gibi manalara gelmektedir.