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Giriş Tarihi: 27.4.2021 14:29 Son Güncelleme: 27.4.2021 14:38

H3PO4 asit mi baz mı? H3PO4 özellikleri ve kullanım alanları

H3PO4 asit mi baz mı? H3PO4 fosforik asit özellikleri ve kullanım alanları

Formülü H3PO4 olan kimyasal, fosforik asittir. Fosforik asitin bileşenleri fosfor, hidrojen ve oksijen atomlarıdır. sabun, gübre, deterjan ve ilaç yapımında kullanılan sıvı formlu ve renksiz bir kimyasaldır. Canlılar, ATP sentezleyebilmek için fosfor elementine ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle bitkilerin gelişiminde etkili olan fosforik asit, gübre olarak da kullanılmaktadır. Deterjan ve sabun yapımında kullanıldığı gibi, diş temizliğinde kullanılan ağız bakım malzemelerinin üretiminde de yoğun olarak kullanılır. H3PO4 nedir? H3PO4 bileşiğinin adı ve diğer bilgiler...

H3PO4 yani fosforik asit, sülfürik asidin trikalsiyum fosfat kaya ile etkileşime sokulması yoluyla, endüstriyel usullerle üretilen bir asittir. PH derecesi düşük olan H3PO4 bileşimi, bu asidik özelliğinden dolayı eritici özelliğe sahiptir. Gübre ve temizlik malzemeleri endüstrisinde kullanılmasının yanı sıra fosforik asit, kola gibi bazı asitli içeceklerin asitlendirilmesinde ve deri endüstrisinde de kullanılmaktadır. Bitkilerde köklerin, meyvelerin ve çiçeklerin yetişmesinde fosfora ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle fosforik asit, bitki gübresi üretiminde çok yoğun olarak kullanılmaktadır.

H3PO4 ASİT Mİ BAZ MI?

H3PO4 yaygın adı fosforik asittir. Kuvvetli asidik özelliğe sahip olan H3PO4 yani fosforik asidin PH değeri 1 ile 2 arasında değişir. Ortalama PH değeri 1,5 olarak kabul edilir. PH değerleri 0 ila 7 arasında olan maddeler asidik, 7 olan maddeler nötr, 7'den sonra 14'e kadar olan maddeler ise baz yani alkali kabul edilir. Bu durumda fosforik asit, düşük PH değeri ile asitler grubunda yer alır. Fosforik asit yani H3PO4 molekül ağırlığı 98.00 g/mol'dür.

H3PO4 KULLANIM ALANLARI

  • Tarımda bitki gelişimini sağlamak amacıyla gübre üretiminde kullanılır.
  • Bazı işlenmiş gıda ürünlerinde bakteri oluşumunu kontrol altına almak için kullanılır.
  • Diş temizleyici malzemelerin üretiminde kullanılır.
  • Tarımda kullanılan böcek ilaçlarının üretiminde kullanılır.
  • Deri endüstrisinde tabaklama ve parlatma işlemleri sırasında kullanılır.
  • Çelikten üretilen endüstriyel ürünlerde yüzeylerin paslanmaya karşı korunması amacıyla kullanılır.
  • Sabun ve deterjan gibi temizlik malzemelerinin üretiminde kullanılır.
  • Bazı kozmetik ürünlerinin içeriğinde kullanılır.

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H3PO4 asit mi baz mı? H3PO4 fosforik asit özellikleri ve kullanım alanları
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