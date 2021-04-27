H3PO4 asit mi baz mı? H3PO4 fosforik asit özellikleri ve kullanım alanları

H3PO4 yani fosforik asit, sülfürik asidin trikalsiyum fosfat kaya ile etkileşime sokulması yoluyla, endüstriyel usullerle üretilen bir asittir. PH derecesi düşük olan H3PO4 bileşimi, bu asidik özelliğinden dolayı eritici özelliğe sahiptir. Gübre ve temizlik malzemeleri endüstrisinde kullanılmasının yanı sıra fosforik asit, kola gibi bazı asitli içeceklerin asitlendirilmesinde ve deri endüstrisinde de kullanılmaktadır. Bitkilerde köklerin, meyvelerin ve çiçeklerin yetişmesinde fosfora ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle fosforik asit, bitki gübresi üretiminde çok yoğun olarak kullanılmaktadır.

H3PO4 ASİT Mİ BAZ MI?

H3PO4 yaygın adı fosforik asittir. Kuvvetli asidik özelliğe sahip olan H3PO4 yani fosforik asidin PH değeri 1 ile 2 arasında değişir. Ortalama PH değeri 1,5 olarak kabul edilir. PH değerleri 0 ila 7 arasında olan maddeler asidik, 7 olan maddeler nötr, 7'den sonra 14'e kadar olan maddeler ise baz yani alkali kabul edilir. Bu durumda fosforik asit, düşük PH değeri ile asitler grubunda yer alır. Fosforik asit yani H3PO4 molekül ağırlığı 98.00 g/mol'dür.

H3PO4 KULLANIM ALANLARI