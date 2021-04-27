İngilizce'de date ne demek? Date kelimesinin Türkçe anlamı/çevirisi nedir?

İngilizce date kelimesi birçok alanda kullanılmaktadır. Özellikle internette date kelimesine daha sık rastlamaktadır. Date sözcüğünün Türkçe karşılığını öğrenmek bu noktada yararlı olacaktır.
DATE NE DEMEK?
İngilizcede date anlamı; tarih koymak, tarih atmak; tarih kararlaştırmak veya tahmin etmek, zamanını hesap etmektir. Date Türkçe anlamı olarak; tarihli olmak, randevuya çıkmak gibi de kullanılmaktadır.
Herhangi bir zamanı anlatmak, sormak ve göstermek için mutlaka date yazılır. Ayrıca sözlü şekilde cümle içerisinde kullanılır.
Date kelimesi için bir örnek:
DATE'E ÇIKMAK NEDİR?
Date'e çıkmak, flört etmek üzere niyetlenen iki kişinin birbirini tanımak ve anlamak üzere sohbet etmek amaçlı buluşarak bir şeyler içmesi veya yemesidir.
DATE NEDİR?
tarih
date, history, annals
randevu
appointment, date, rendezvous, engagement, tryst, assignation
hurma
date
zaman
time, when, while, tense, day, date
buluşma
meeting, date, rendezvous, appointment, tryst, assignation
flört
flirt, date, flirtation, wooing
vade
maturity, expiry, time, date, expiration, tenor
period, term, semester, session, epoch, date
çıkmak
exit, quit, go out, rise, walk out, date
tarih atmak
date
buluşmak
meet, date, get together, date up, happen on, happen upon
zamanını belirlemek
date
flört etmek
flirt, date, go out, keep company with, go together, go with
eskiden kalmak
date
eskimek
wear out, become old, grow old, date, frazzle, stale
bayatlamak
stale, date, become stale