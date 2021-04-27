İskandinav Ülkeleri Hangileridir? İskandinavya Nerede, Hangi Kıtada?

İskandinav ülkelerinden kasıt, kuzeyde bulunan birkaç ülkedir. İskandinav ülkeleri Avrupa kıtasının kuzey kısmında yer alan ülkeler topluluğudur. Bu nedenle, bu ülkelere Nordik Ülkeleri de denmektedir. Bu ülkeler topluluğu İskandinav ırkı olarak bilinmekte ve yaşadıkları bölgelere de kısaca İskandinavya denmektedir.

İSKANDİNAV ÜLKELERİ HANGİLERİDİR?

İskandinav ülkeleri, Avrupa kıtasının kuzeyinde yer alan ülkeler topluluğudur. İskandinav ülkeleri; başta Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç olmak üzere Faroe Adaları ve Grönland'ın özerk bölgelerini kapsamaktadır. Bu ülkelerin kültürel yapıları birbirine benzemektedir. Zira bu ülkeler arasında iletişim ve bağlantı yoğundur. Bu ülkeler ortak bir dinsel ortamı paylaşmaktadır. Bu dinsel ortam ise Nors mitolojisidir. İskandinav ülkelerinin dilleri, Fince harici birbirine benzemektedir. Bu ülkelerin dilleri, aynı dil familyasına ait olup, bu familyaya da İskandinav Dilleri denmektedir.

İskandinav ülkelerinden ilki Danimarka'dır. Danimarka, en küçük İskandinav ülkesidir. Resmi adı Danimarka Krallığı olan bu ülkenin başkenti Kopenhag'dır. Danimarka'nın yüzölçümü 42.943 kilometre karelik bir alana yayılmıştır. 2020 yılı itibari ile de Danimarka'nın nüfusu 5,83 milyon olarak bilinmektedir.

İskandinav ülkelerinden bir diğeri ise Finlandiya'dır. Baltık Denizi'nde yer alan bu ülke; doğuda Rusya, kuzeyde Norveç ve batıda ise İsveç ile komşudur. Resmi adı Finlandiya Cumhuriyeti olup, başkenti Helsinki'dir. Finlandiya halkına Fin denmektedir. Bu halkın konuştuğu dil ise Fince olarak adlandırılmaktadır. Yüzölçümü 338.440 kilometre kare olan bu ülkenin nüfusu ise 2020 yılı itibari ile tahmini olarak 5.52 milyondur.

İsveç ise İskandinav ülkelerinden bir diğeridir. Resmi adı İsveç Krallığı olan bu ülkenin başkenti Stockholm şehridir. İsveç; batı ve kuzeyden Norveç ile, doğudan ise Finlandiya ile sınır komşusudur. Ayrıca İsveç, güneyden Öresund Köprüsü ile Danimarka'ya bağlıdır. 450.295 kilometre karelik bir alana yayılmış olan İsveç'in ise nüfusu 2020 yılı itibari ile 10.37 milyon olarak tahmin edilmektedir. Bu açıdan en yoğun nüfusa sahip İskandinav ülkesidir.

Norveç, İskandinav yarımadasında yer alan bir diğer İskandinav ülkesidir. Norveç; Finlandiya, İsveç ve Rusya ile komşudur. Başkenti Oslo olan bu ülkenin resmi adı Norveç Krallığı'dır. Yüzölçümü 385,207 kilometre kare olan Norveç'in nüfusu ise 2020 yılı itibari ile yaklaşık olarak 5.39 milyon olmuştur.

Bir ada ülkesi olan İzlanda, İskandinav ülkeleri arasında yerini almaktadır. Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde yer alan bu ülkenin başkenti Reykjavík şehridir. Resmi adı ise İzlanda Cumhuriyeti olarak bilinmektedir.

Faroe Adaları, Kuzey Atlantik Denizi'nde bulunan adalar birliğine verilen genel isimdir. Özerk bir bölge olan Faroe Adaları Grönland ile Danimarka Krallığı'nın bir parçasıdır. Başkenti Tórshavn şehridir. 1.339 kilometre karelik bir alana sahip olan bu adaların nüfusu 2020 yılı itibari ile yaklaşık olarak 52.110 kişidir.

İSKANDİNAVYA NEREDE?

İskandinavya, Avrupa kıtasının kuzeyinde bulunan ülkeler bütünlüğüne verilen genel isimdir. İskandinavya; İskandinav yarımadası başta olmak üzere, o coğrafyada kurulan ülkelerden oluşmaktadır. Peki İskandinav yarımadası nerededir? Bu cevabı ise; Avrupa'nın kuzeyinde yer alan batısında Norveç'in, doğusunda ise İsveç'in yer aldığı bir yarımadadır. İskandinavya; Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç'i kapsamaktadır. Yani İskandinavya nerede sorusunun cevabı, Avrupa kıtasının en kuzeyinde olarak verilebilmektedir.