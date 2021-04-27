İlk İslam donanması hangi halife döneminde oluşturulmuştur? İlk İslam donanması ne zaman kuruldu, nereyi fethetti?

İslam Devleti halifelik döneminde en çok Bizans İmparatorluğu ve Sasani İmparatorluğu ile karşı karşıya gelmekteydi. Bu imparatorlukların ikisi de çok köklü ve güçlü orduları bulunan imparatorluklardı. İslam Devleti kara üzerinden gidebileceği en uç sınırlara kadar genişlemişti. Daha çok genişlemek ve sadece karada değil, deniz üzerinde de savaşabilmek adına ilk İslam donanması kuruldu.

İSLAM DONANMASI HANGİ HALİFE DÖNEMİNDE OLUŞTURULMUŞTUR?

İslamiyet'in yayılması ve İslam Devleti'nin sınırlarının genişlemesi ile birlikte İslam Devleti ordularının artık denizlere de açılabilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu noktada Hz. Osman ilk İslam donanmasını kurma kararı almış ve bu karar doğrultusunda ilk İslam donanması kurulmuştur.

İLK İSLAM DONANMASI NE ZAMAN KURULDU?

İslam Devleti'nin o dönemlerdeki en büyük düşmanı Bizans İmparatorluğu'ydu. Bizans İmparatorluğu uzun zamandır kurdukları hükümdarlık sayesinde güçlü ordulara ve güçlü donanmalara sahipti. İslam Devleti ise yeni büyüyen devletlerden birisi olarak daha küçük donanma ve ordular ile Bizans İmparatorluğu'nun karşısında durmaktaydı.

İslam inancının gittikçe yaygınlaşması ve İslam Devleti ordularının gelişmesi ile bir süre sonra İslam Devleti tarih sahnesinde en büyük imparatorluklardan birisi haline gelmişti. Fetihlerine devam etmek ve kazandıklarını kaybetmemek adına artık denizlere açılmaları gerektiğini düşünmeye başlamışlardır. Denizlerde de güçlü bir askeri alt yapıya sahip olmaları gerekmektedir.

Hz. Osman'ın halifelik yaptığı dönemde bir donanma kurulması için gereken şartlar tamamlanmaya başlamış ve donanma kurulması için gereken zemin oluşturulmuştur. Donanma kurmak için demir ve kereste gibi malzemelere ihtiyaç vardı ve son dönemde yapılan fetihler ile bu malzemelerin üretim yerleri de ele geçirilmişti. Bu sayede Hz. Osman döneminde ilk İslam donanması kurulabildi.

İLK İSLAM DONANMASI KURULARAK NERESİ FETHEDİLDİ?

İlk İslam donanması kurulduktan sonra öncelikli olarak uzun süredir düşman olarak görülen Bizans İmparatorluğu ile savaşılmış. İlk islam donanması ile yapılan ilk savaş Bizans donanması ile yapılan Zatüs-Savari savaşıdır. Bu savaşın sonucunda Bizans donanması yenilmiş ve İslam donanması galibiyet kazanmıştır. Bu savaş Bizans İmparatorluğu'nun Doğu Akdeniz'deki hükümdarlığına son veren savaş olarak görülmektedir.

İslam donanması ile fethedilen yerler arasında genel olarak Akdeniz ve kıyıları sayılmaktadır. İslam donanması ile yapılan savaşlar ile Bizans'ın özellikle Doğu Akdeniz'deki hakimiyetine son verilmiştir. Bizans'ın gücü azalırken İslam Devleti'nin gücü artmış ve İslam donanması savaş deneyimi kazanmıştır.