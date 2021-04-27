Kalabalık Zıt Anlamlısı Nedir? Kalabalık Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Türkçe'deki eş anlamlı ve zıt anlamlı sözcükler dil ve edebiyat meraklıları tarafından sürekli araştırılıyor. Sınavlarda da kelimelerin eş ve zıt anlamlıları sık sık soruluyor. Kelime araştırmaları arasında kalabalık zıt anlamlısı nedir sorusu de geniş bir yer tutuyor. İşte kalabalık kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük ve bu sözcükle ilgili merak edilenler…

KALABALIK KELİMESİNİN TDK ANLAMI

Kalabalık kelimesinin anlamı TDK tarafından "Çok sayıda insanın bir araya gelmesiyle oluşan insan topluluğu" şeklinde verilmiştir. Ayrıca "Gereksiz ve karışık bir biçimde yığılmış şeyler topluluğu" olarak da ifade edilir.

KALABALIK KELİMESİNİN KÖKENİ

Bu kelime Arapça'daki galaba "çokluk, izdiham" sözcüğünden dilimize girmiştir. Kalabalık kelimesinin dilimize 1400 yılından önce dahil olduğu Dede Korkut Kitabı'nda geçen şu ifadeden anlaşılır: Kalabalık korxudur, Derin olsa baturur.

KALABALIK EŞ ANLAMLISI

Bu kelimenin eş anlamlısı olarak tıkanık, sıkışık, kargaşa gibi kelimeler gösterilebilir.

KALABALIK ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Kalabalık kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük tenha ve ıssızdır. Kalabalık insanların yoğun olduğu yerleri ifade etmek için kullanılırken, insanların az olduğu ya da olmadığı mekanlar da tenha ya da ıssız kelimeleriyle ifade edilir.

KALABALIK İLE İLGİLİ DEYİMLER VE CÜMLELER

Cuma günleri pazarlar çok kalabalık, iğne atsan yere düşmez.

Çin çok kalabalık bir ülkedir.

"Kalabalık içinde zorlukla boş bir masa bularak oturdum." -A. Haşim

"Köy kahvesinin içi bu akşam her zamankinden kalabalıktı." - S. F. Abasıyanık

Başı kalabalık: Bir iş dolayısıyla yanında çok fazla kişi olmak anlamında kullanılır.

Ağzı kalabalık: Çok ve manasız, saçma sapan, tutarsız sözler söyleyen kişiler için kullanılmaktadır.

Ağız kalabalığına getirmek: Birini gereksiz sözler söyleyip çok konuşmak yolu ile şaşırtmak, dikkatini dağıtıp aldatmak anlamında kullanılmaktadır.