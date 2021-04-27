Kediler Kaç Yıl Yaşar? Kedilerin Ortalama Ömrü ve Yaşam Süresi Nedir?

Kedilerin ömrü birçok detaya göre değişebilmektedir. Zira kedilerin yaşam süresi; kiloları, ırkları, beslenme düzenleri gibi birçok faktör etkilemektedir. Bilinen ortalama yaşam süreleri de iyi bir bakımla rahatlıkla aşılabilmektedir. Peki ortalama olarak kediler kaç yıl yaşar?

KEDİLER KAÇ YIL YAŞAR?

Kedilerin yaşam süresi en çok merak edilen konulardan biri. Neredeyse her evde artık bulunan minik dostlarımız olan kedilerin ortalama ömrü, kedi almak isteyen insanların aklına gelen ilk soru. Peki kediler kaç sene yaşar? Genel olarak kedilerin ömrü 2 ile 16 yıl arasında değişebilmektedir. Ortalama olarak ise bir kedi en az 10 yıl rahatlıkla yaşayabilmektedir. Bununla birlikte sağlıklı bir kedinin 20 yıla kadar ve hatta bundan da fazla yaşayabileceği bilinmektedir. Kedilerin yaşam süresi; ırklarına, kilosuna, beslenmesine ve yaşadığı yere göre değişmektedir.

Her canlıda olduğu gibi kedilerin de ömür süresi, kedinin türüne göre değişebilmektedir. Bununla birlikte, yine her canlıda olduğu üzere kedilere de gereken özen ve dikkat gösterildiğinde, kedilerde ortalama yaşam ömürlerini rahatlıkla aşabilmektedir. Özellikle sokak kedilerinin ömrü, ev kedilerine göre daha kısa olmaktadır. Zira sokakta yaşayan minik dostlarımızın hayatını riske atan birçok şey bulunmaktadır.

Guiness Rekorlar Kitabı'na göre ise en uzun yaşayan kedi Creme Puff isminde bir miniktir. Bu kedi 38 yıl yaşamıştır. Kayda geçen ve halen yaşayan bir diğer kedi ise 27 yaşındaki bir Bombay Kedisidir.

EV KEDİLERİNİN ÖMRÜ NE KADAR?

Genel olarak ev kedilerinin ömrü, sokak kedilerine göre daha uzundur. Ev kedilerinin ömrü ortalama olarak 12 ile 18 yıl arasında değişmektedir. Lakin bir ev kedisinin ömrünü uzatmanın birtakım yolları bulunmaktadır. Kedilerin ömrü nasıl uzatılır sorusunun cevabı şu şekilde verilebilir:

Doğum anından itibaren düzenli veteriner kontrolüne götürmek,

Aşılarının aksatılmadan yapılması,

Beslenme düzeninin kedinin; yaşına, ırkına, boyutuna ve kısır olup olmamasına göre değiştirilmesi,

Kilosunun kontrol altında tutulması,

Günlük egzersiz ihtiyacının karşılanması,

İlgi ve sevgi.

TEKİR KEDİLER KAÇ YIL YAŞAR?

Tekir kedi, özellikle sokakta sıkça karşılaştığımız bir kedi türüdür. Zira yapılan araştırmalar sokak kedilerinin %80'inin tekir kedi olduğunu ortaya koymuştur. Tekir kedi, Afrika Vahşi Kedisi ile Mahalli Vahşi kedisinin çiftleşmesinden ortaya çıkan, melez bir ırktır. Tekir kedilerin ortalama yaşam süresi 15 ile 20 yıl arasında değişiklik göstermektedir. Görüleceği üzere, tekir kediler oldukça uzun ömürlüdür.

BRİTİSH SHORTHAİR KAÇ YIL YAŞAR?

İngiliz Kısatüy olarak da bilinen British Shorthair kedileri, 19. yüzyılın sonlarına bilinen türler arasında yerini almıştır. Bu kedi türü, oldukça dikkat ve özen isteyen türler arasında yer almaktadır. Genel olarak uysal bir karaktere sahip olan bu kedi türü, bazı sağlık sorunlarına yatkındır. British Shorthair kaç yıl yaşar sorusunun cevabı ise ortalama değer aralığının üzerindedir. Ortalama olarak bu kedi türü 14 ile 20 sene arasında yaşayabilmektedir.

VAN KEDİSİ KAÇ YIL YAŞAR?

İsminden de anlaşılacağı üzere bu kedi türünün kökeni Türkiye'nin Van şehrine dayanmaktadır. Van Kedisi, uluslararası kuruluşlar tarafından ilk olarak 1970 yılında tanınmıştır, lakin tüm kuruluşlar tarafından tanınması 1988 yılını bulmuştur. Van Kedisi, ülkemiz için milli hazine değerindedir. Evde yaşamaya uygun olan Van Kedilerinin ömrü ise, ortalama sınırlar arasındadır. Van Kedilerinin yaşam süresi 12 ile 17 yıl arasında değişiklik göstermektedir.

İRAN KEDİSİ KAÇ YIL YAŞAR?

İran Kedisi, dünya üzerinde 150 yıldan fazla süredir bulunmaktadır. Bu kedi türü, 1870'li yıllardan beri ev kedisi olarak tercih edilen, bilinen en popüler türlerden bir tanesidir. Pofuduk ve uzun tüyleri ile dikkat çeken İran Kedilerinin birtakım kronik sağlık problemleri bulunmaktadır. Bu nedenle oldukça özenli ve dikkatli bakılması gereken kedi türleri arasında yer almaktadır. İran Kedilerinin ortalama ömrü 10 ile 15 yıl arasında değişmektedir.