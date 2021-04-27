Klasisizm nedir, temsilcileri kimlerdir? Klasisizm akımı özellikleri

Klasisizm, kuralcılık ya da "1660" ekolü... Hangi isimle anılırsa anılsın sanat ve edebiyat dünyasının en önemli akımlarından biri olan Klasisizm, bugün hala ilgiyle okunan, üzerine çalışmalar yapılan pek çok eserin de ortaya çıkmasında neden olmuştur. 17. yüzyıl Avrupa'sında Rönesans'a giden yolları açmasıyla da bilinir. Klasisizm akımına dair her detayı ve temsilcilerini sizler için derledik...
KLASİSİZM NEDİR?
Klasisizm, felsefede, edebiyatta ve sanatta aklı ve sağ duyuyu öne çıkaran, düşsel öğeleri ve duyguları geri plana atan bir fikir akımı, yaklaşımdır.
16. yüzyılın sonlarına doğru oluşmaya başlasa da 17. yüzyılda gelişmiş ve etkili olmuştur. Fransa'da ortaya çıkan Klasisizm akımı Ortaçağ'ın baskıcı ortamından kaçmak için Antik Yunan ve Roma sanatına yönelinmesiyle oluşmuştur. Rönesans aristokrasisinin gölgesinde şekillenen Klasisiszm akımı mükemmeliyetçi bir üslubu ve anlatımı savunur. Eserlerde soyluluk, sağ duyu, akıl, seçkinci dil gibi unsurların dikkat çektiği Klasisizm'de "Sanat sanat içindir" anlayışı benimsenmiştir.
KLASİSİZM AKIMI ÖZELLİKLERİ NEDİR?
KLASİSİZM SANATÇILARI KİMLERDİR?
Klasisizm temsilcileri genellikle Fransız edebiyatçılarıdır.
KLASİSİZM TÜRK EDEBİYATINDAKİ TEMSİLCİLERİ
KLASİSİZM AKIMININ TÜRK EDEBİYATINI FAZLA ETKİLEMESİNİN NEDENLERİ?
Türk edebiyat, sanat ve fikir hayatında aydınlanma hareketleri 1839 Tanzimat Fermanı'yla başlamıştır. Türk edebiyatında Batı'nın etkisi Tanzimat döneminde başladığı ve 1800'lü yıllarda batı edebiyatı artık Klasisizm etkisinden çıkmaya başladığı için Klasisizm Türk Edebiyatı'nda çok büyük etkiler bırakamamıştır.
"Sanat toplum içindir" edebiyat anlayışının daha baskın olduğu Tanzimat dönemi eserlerinde genelde 1800'lü yıllarda etkisini gösteren Romantizm akımının etkileri görülür.