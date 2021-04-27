Kolonya Çeşitleri İsimleri Nelerdir? Kolonya Nasıl, Hangi Malzemeler ile Yapılır?

Türk kültürünün vazgeçilmez bir paçası olan kolonya kullanımı, pandemi ile birlikte tabiri caiz ise uçuşa geçti. Tabii doğal olarak kolonya fiyatlarında da büyük bir artış meydana geldi. Bu durum ise halen geçerli. Pandemi ortaya çıktıktan 1 yıl sonra dahi kolonya fiyatlarındaki fahişlik devam etmekte. Bu nedenle vatandaşlar kolonya almak yerine, kendi kolonyalarını yapmaya başladı. Siz hala kolonya nasıl yapılır bilmiyor musunuz? Öğrenmeniz için tek gereken şey aşağıya inmek…

KOLONYA NEDİR?

Kışça kolonya; su, etil alkol, çiçek veya başka bir esansı içeren maddelerin karıştırılması ile ortaya çıkan hoş bir kokuya sahip bir tür parfüm olarak tanımlanmaktadır. Kolonya ilk olarak 1709 Almanya'nın Köln şehrinde üretilmiştir. Kolonyalar alkolsüz de olabilmektedir. Lakin dezenfektan özelliğine sahip kolonyalar alkollü olanlardır.

KOLONYA NASIL YAPILIR?

Evde kolonya yapımı aslında oldukça kolaydır. Genellikle ülkemizde limon kolonyası tercih edilmektedir. Bu nedenle burada limon kolonyasının nasıl yapılacağından bahsedilecektir. Limon kolonyası yapmak için bazı malzemeler gereklidir. Kolonya yapmak için gerekli malzemeler şunlardır;

800ml etil alkol,

185 ml saf yani damıtılmış su,

15 ml limon esansı,

Kolonya süzme kağıdı veya bezi,

Cam şişe,

Kolonyayı koyacak bir şişe

Limon kolonyası yapmak için öncelikle etil alkol ile saf suyu bir cam şişe içerisinde karıştırmak gerekmektedir. Burada önemli nokta etil alkol kullanılmasıdır. Zira ucuz olduğu için metil alkol kullanılması durumunda kişide körlük ve hatta fazla kullanım durumunda ölüm dahi meydana gelebilmektedir, bu nedenle metil alkol kesinlikle kullanılmamalıdır. Ayrıca etil alkol oldukça yanıcı bir maddedir. Bu nedenle etil alkolü kullanırken oldukça dikkatli olunmalıdır.

Etil alkol ile saf suyu bir şişe içinde çalkalamak ve iyice karıştıklarına emin olmak gerekmektedir. Daha sonra ise limon esansı bu karışıma eklenecektir. Limon esansı eklendikten sonra bu karışım iyice çalkalanmalıdır. Tüm maddelerin birbirine iyice karıştığına emin olunmalıdır.

Bu karış birkaç gün, yaklaşık 3 gün boyunca güneş görmeyen, rutubetsiz bir yerde bekletilmelidir. Arada gidip karışımı çalkalamak önemlidir. Sürenin bitiminde ise karışım, kolonya süzme kağıdı yahut bezi yardımı ile süzülmelidir. Elinizde böyle bir bez yoksa, bir tülbent yardımı ile de karışımı süzmeniz mümkündür. Karışım süzülüp, bir şişeye konulduktan sonra kolonya kullanıma hazır hale gelecektir. Güle güle kullanın!

KOLONYA ÇEŞİTLERİ İSİMLERİ

Ülkemizde her ne kadar yaygın olarak limon kolonyası kullanılsa da, tek kolonya çeşidi bu değildir. Kolonya çeşitleri oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Kolonyalar kullanılış amaçlarına ve kokularına göre farklı kategorilere ayrılmaktadır.

Kolonya koku çeşitleri genel olarak; başta limon ve lavanta olmak üzere, yasemin, mandalina, tütün, portakal çiçeği, leylak, çam ve beyaz zambak olarak sayılabilmektedir. Lakin belirtmekte fayda vardır ki; kolonyaların koku çeşitleri bunlarla sınırlı değildir. Gerekli araştırma ile farklı koku çeşitlerine ulaşmak mümkündür. Ayrıca evde kolonya yapmak istenildiğinde, istediğiniz koku esansını kullanarak, o kokudan kolonya yapabilmeniz mümkündür.

Kolonyalar kullanışlarına göre de çeşitlidir. Örneğin erkekler için tıraştan sonra kullanılmak üzere tıraş kolonyası bulunmaktadır. Bebekler içinse özel üretilmiş alkolsüz kolonyalar bulunmaktadır. Bunlar ise bebek kolonyası olarak adlandırılmaktadır.