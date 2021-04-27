TDK Sözlüğüne Göre Kozmopolit Ne Demek? Kozmopolit Kelimesinin Anlamı Nedir?

Kozmopolit kelimesi kısaca, çok uluslu anlamına gelmektedir. Lakin kozmopolit aslında bundan çok daha fazlasıdır. Zira kozmopolitanizm, sosyolojik bir dünya görüşü olup, İlk Çağlardan bu yana varlığı sürdürmektedir. Bu kelimenin anlamı ve bu kelimeden türeyen dünya görüşünü aşağıda öğrenmek mümkün.

KOZMOPOLİT NE DEMEK?

Kozmopolit kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre çeşitli uluslardan kimseleri barındıran, içinde bulunduran anlamına gelmektedir. Kozmopolit TDK anlamlarından bir diğeri ise ulusal özelliklerini yitirmiş kimsedir. Lakin günümüzde kozmopolit kelimesi genellikle ilk anlamı ile kullanılmaktadır. Kozmopolit kelimesi Yunanca kökenli olup, evren veya dünya anlamına gelen cosmos kelimesi ile kent anlamına gelen polis kelimesinin birleşmesi ise türeyerek oluşmuştur. Peki tam olarak kozmopolit nedir?

Kozmopolit yahut kozmopolitan kelimelerinden kasıt; bir kişi ya da yerin ulusal niteliklerini yitirerek, evrensel bir anlayışın etkisi altında olması duruma denmektedir. Yani kozmopolit, evrensellikten yana olan görüş biçimidir. Bu açıdan milliyetçilik, vatanseverlik, ayrımcılık ve ırkçılık gibi görüşlere karşıdır. Kozmopolit görüş ilk olarak İlk Çağ'da Yunan felsefesinde stoacılar ve sofistler tarafından ortaya çıkmıştır.

Kozmopolit kelimesi insanlar, bitkiler, şehirler ve hatta hayvanlar ile eşyalar için bile kullanılabilmektedir. Bu açıdan kelimenin kullanım alanı oldukça geniştir.

KOZMOPOLİTAN NEDİR?

Kozmopolit kimselere kozmopolitan ismi verilmektedir. Kozmopolitanlar, tek bir kökeni değil, birden çok kökeni kabullenen kişilerdir. Örneğin annesi Amerikan, babası Japon ve kendisi Türk olan bir kişi, kökenlerinden sadece birine değil, hepsine eş derecede önem veriyor ise o kişi kozmopolitandır. Bunun haricinde, tüm insanlığı ve tüm evreni bir vatan olarak gören, dünya yurttaşlığını savunan kişilerde kozmopolitan olarak adlandırılmaktadır.

KOZMOPOLİTANİZM NEDİR?

Kozmopolitanizm sosyolojik açıdan bir dünya görüşü olarak karşımıza çıkmaktadır. Kozmopolitanizm görüşü, dünya barışını savunan Erasmus ile ortaya çıkmıştır. Kozmopolitanizm, çeşitliliği kapsayan ve savunan bir görüştür. Kozmopolitanizm görüşüne göre; tüm insanlar farklılıklarını bir kenara bırakarak, hoşgörü içerisinde birlikte yaşamalılardır. Zira bu görüşe göre insanlık, aynı ahlak topluluğunun bir parçasıdır. Kozmopolitanizm, dünya topluluğunun oluşmasını hedeflemektedir. Bu nedenle de her türlü ayrımcılığa ve millet görüşüne karşıdır. Kozmopolitanizm, evrensel bir düşünce içerisinde, tüm dünyayı insanlığın vatanı olarak görmektedir.

KOZMOPOLİT EŞ ANLAMLISI

Kozmopolit kelimesinin eş anlamları da bulunmaktadır. Lakin bu eş anlamlar tam olarak kozmopolit kelimesini ifade etmemektedir. Bu kelimeler sadece onun bir bölümünü ifade etmektedir. Kozmopolit kelimesinin eş anlamları; dünya yurttaşı ve çok ulusludur. Bu kelimelerin anlamları ise kozmopolit kelimesinin sadece çok uluslu yapısını belirtmek için kullanılmaktadır. Zira bu kelimenin birebir bir eş anlamlısı bulunmamaktadır.

KOZMOPOLİT BİTKİ NEDİR?

Kozmopolit bitki, coğrafi bir terimdir. Kozmopolit bitki ile kastedilen şey, her türlü iklim, ortam ve yeryüzü koşulunda hayatta kalabilen bitkilerdir. Bu bitkiler genel olarak evrenseldir ve nereye ekilirse ekilsin, büyüme ihtimali vardır. Kozmopolit bitkiler geniş sahalarda bulunabilmektedir. Bu bitkilere örnek olarak çam ağacı verilebilir. Zira çam ağaçları dünyanın her bölgesinde görülmektedir.

KOZMOPOLİT ŞEHİR NE DEMEK?

Kozmopolit şehir, birçok değişik ülkeden gelen insanların bir arada yaşadığı şehirlere denmektedir. Bu şehirlerin uluslararası önemi büyüktür. Örneğin günümüzde en büyük ve belki de gerçek anlamda tek kozmopolit şehir Amerika'da bulunan New York şehridir. Bir şehirde gün boyu gezinip, az sayıda farklı ülke insanı görüyorsanız, o şehir kozmopolit şehir değildir. Yahut bir şehirdeki yabancı ülke nüfusu turistlerden oluşuyor ise, o şehre de kozmopolit şehir denmesi mümkün değildir. Bu açıdan İstanbul'un her ne kadar kozmopolit bir şehir olduğu söylense de, durum böyle değildir. İstanbul sadece bir metropol şehirdir.