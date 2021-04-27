Kuzey Amerika’da kaç ülke var? Kuzey Amerika ülkeleri isimleri ve başkentleri

Kuzey Amerika Asya ve Afrika'dan sonra yüz ölçümü en büyük 3. Kıtadır. Ayrıca Asya, Afrika ve Avrupa'dan sonra nüfus yoğunluğu bakımından 4. En büyük kıtadır. Haritaya göre Güney Amerika'nın hemen üzerinde yer alan Kuzey Amerika pek çok güçlü ülkeyi içinde barındırmaktadır.

KUZEY AMERİKA'DA KAÇ ÜLKE VAR?

Amerika kıtası Kuzey Amerika ve Güney Amerika olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Kuzey Amerika kıtasında Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere pek çok farklı ülke bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Amerika'da yer alan ülkeler arasında en önemli olandır. Kuzey Amerika'da yer alan bu ülkelerin çoğunluğunu deniz kıyısında bağlantılara sahiptir ve bu ülkeler deniz turizmi açısından önemlidirler.

Kuzey Amerika'daki ülkelerin çoğunluğu dünyada önemli yerlere sahiptirler. Bu ülkeler yalnızca ekonomik olarak değil, bunun yanında turistik olarak da çok önemli ülkelerdir. Kuzey Amerika Asya ve Afrika'dan sonra yüz ölçümü olarak en büyük kıtadır. Üzerinde bulunduğu kara kütlesine yeni dünya adı verilmektedir. Güney Amerika ile tek bağlantısı ise Panama Kanalı'dır.

Kuzey Amerika'daki ülke sayısı 23 olarak bilinmektedir. Bu ülkeler arasında 20 tanesinin Birleşmiş Milletler düzeyinde tanınırlığa sahip olduğu düşünülmektedir.

KUZEY AMERİKA'DAKİ ÜLKELERİN İSİMLERİ

Kuzey Amerika'da dünya için önem arz eden pek çok ülke bulunmaktadır. Bu ülkelerin başında ise Amerika Birleşik Devletleri gelmektedir. Amerika Birleşik Devletleri dünya için büyük bir güç oluştursa da Kuzey Amerika'da var olan diğer ülkeler de dünya için önemlidir. Kuzey Amerika'daki ülkeler ve ülkelerin başkentleri: