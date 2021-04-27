Latin alfabesi nedir, özellikleri nelerdir? Latin alfabesi kaç harften oluşur?

Latin alfabesinin geçmişine bakacak olursak; Roma'nın erken dönemlerinde Etrüksler tarafından kullanılan Cumae Grek alfabesi görülmektedir. Alfabe zamanla Etrüsk alfabesine evrimleşmiş, Romalılar bu alfabeyi benimseyerek geliştirmişlerdir. Latin alfabesi zamanla hızla yayılarak çoğu ülke tarafından benimsenmiştir.

LATİN ALFABESİ NEDİR?

Latin alfabesinin kökeni kimlere dayanır? Bu sorunun yanıtı Antik Roma dönemidir. Latin alfabesi veya Roma alfabesi, antik Roma tarafından Latince yazmak için kullanılan yazı sistemi olarak tarihe geçmiştir. Latin alfabesi 1928 senesinde de Türklerin benimsediği ve kabul ettiği önemli alfabelerden biridir. Latin alfabesi kullanan diller arasında İngilizce ve İspanyolca gibi dünyanın en yaygın dilleri yer almaktadır. Her ülke kendi diline göre alfabeye yeni harfler ekleyebilir ya da çıkartabilir.

LATİN ALFABESİ KAÇ HARF?

Latin alfabesinde tam 23 harf bulunur. Latin alfabesi şu anda dünyada en yaygın kullanılan alfabedir. Latin alfabesini kullanan ilk dil Eski Latince'dir. Günümüzde Latince olarak bilinir.

LATİN ALFABESİ HARFLERİ

Alfabeyi oluşturan büyük ve küçük harfler, sırasıyla aşağıdaki biçimde yazılır.

M.Ö. 5. yüzyılda Latin harfleri

A, B, C, D, E, F, Γ, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X

(O tarihte Yunancadaki G harfi ile Etrüskçedeki K'i yazmak için Γ (gamma) kullanılıyordu.)

a, b, c, d, e, f, γ, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, v, x

(O tarihte Yunancadaki g ile Etrüskçedeki k'i yazmak için γ (gamma) kullanılıyordu.)

M.Ö. 3. yüzyılda Latin harfleri

Doğu Yunan alfabesinden Z ile Y almıştı ve G harfi icat edildi.

A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z

LATİN ALFABESİ ÖZELLİKLERİ

Kalın ünlüleri söylerken dil geriye çekilir.

İnce ünlüleri söylerken dil ileriye itilir.

Dudaklar düz söylenirken çıkan ünlüler düz, dudaklar büzülerek söylenen ünlüler yuvarlak ünlüdür.

Ünsüzler tek başına söylenemezler ve kendilerinden sonra e sesine ihtiyaç duyarlar. 23 harften oluşsa da ülkeye, kullanılan dile göre azalma ya da artma olabilmektedir.

LATİN ALFABESİ KULLANAN ÜLKELER

Rusya, Japonya, İsrail, Çin ya da Güney Kore, ABD, Kanada, Endonezya ya da Güney Amerika Latin alfabesini kullanmaktadırlar.

LATİN ALFABESİ KARAKTERLERİ