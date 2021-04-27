Matematikte temel kavramlar ayrıntılı konu anlatımı - Matematiğin temel kavramları konuları, formülleri kısaca özeti

Matematikte temel kavramları öğrenmek açısından, boş vakitlerde bol bol soru çözmek konulara adapte olmanıza yardımcı olur. Tekrar yapma ya da soru çözme aşamasında bazı kaynaklara göz atmak ve gerekli tüyolar hakkında bilgi sahibi olmak temel kavramları öğrenmekte faydalı olacaktır. Aynı zamanda temel kavramlar ileride işlenecek matematik derslerinde sık sık karşınıza çıkacağından dolayı zamanla zihninizde en etkili şekilde yer edinecektir. İşte matematiğin temel kavramları konuları, formülleri kısaca özeti…

TEMEL KAVRAMLAR KONU ANLATIMI

Temel kavramlar konuları; Tek ve Çift sayılar, Sayı Kümeleri, Pozitif ve Negatif sayılar ve Toplama ve Çarpma işleminin özellikleri gibi konu başlıklarından oluşmaktadır.

1.RAKAM: Sayıları ifade etmeye yardımcı olan sembollere rakam adı verilir. Onluk sayma sisteminde; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rakamları kullanılmaktadır.

2.SAYI: Çokluk belirtilmesi için, rakamlardan meydana gelen ifadelere sayı denmektedir.

Örneğin; 19, -342 ¼ , - 2/3 √¯29, TT İfadeleri birer sayıdır.

Ancak, her rakam bir sayı olabilir fakat her sayı bir rakam olmayabilir.

Örneğin; a ve b birbirinden farklı birer rakam olmak üzere, a+b'nin alabileceği en küçük ve en büyük değeri bulalım.

Çözüm: a + b 'nin en büyük şeklinde ifade edilebilmesi için a ve b büyük değeri alması gerekecektir. A=b olduğu için ikisini 9 almak olmaz.

Bu durumda a + b = 9 + 8 = 17

En küçük almak için a ve b'nin en küçük değeri alması gerekir.

Yani a + b = 0 + 1 = 1 şeklinde olur.

3.SAYILARIN SINIFLANDIRILMASI

A.DOĞAL SAYILAR: N 0 ( 1, 2, 3, … ) Kümesinin elemanlarına bir doğal sayı denmektedir.

B.SAYMA SAYILAR: N+ = (1, 2, 3, … ) kümesindeki elamanlara ise sayma sayılar farklı bir deyişle de pozitif doğal sayılar adı verilmektedir.

C.TAM SAYILAR: Z= (…, -2, -1, 0,1,2, ….) kümesindeki elemanlara tam sayı adı verilmektedir.

Öyleyse; Z+ = (1, 2, 3, …) kümesi pozitif tam sayılar kümesi

Z- = (… , -3, -2, -1) kümesi negatif tam sayılar kümesi şeklinde ifade edilir.

0 işaretsizdir, yani pozitif ya da negatif anlamını içermez.

Öyleyse, Z = Z- U (0) U Z + olarak yapılabilir.

TEMEL KAVRAMLAR ÇIKMIŞ SORULAR

Üç basamaklı ABC ve iki basamaklı AB sayılarının toplamı kaçtır?

Buna göre, A+B+C toplamı kaçtır?

A.7 B.9 C.11 D.15 E.19

Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı bir doğal sayının en büyük rakamı ile en küçük rakamı arasındaki farka, o sayının rakamsal genişliği adı verilir.

Buna göre, rakamsal genişliği 8 olan kaç tane sayı vardır?

A. 70 B.72 C.78 D. 80 E. 84

İki basamaklı AB doğal sayısı, iki basamaklı BA doğal sayısından rakamlarının toplamı kadar fazladır.

Buna göre, AB sayısının rakamları çarpımı kaçtır?

A.14 B.16 C. 18 D.20 E.22

X, y ve z birer tam sayı olmak üzere,

- x.y çarpımını çift sayı

- x+z toplamının tek sayı

- y+z toplamının tek sayı

Olduğu biliniyor.

Buna göre;

X tek sayıdır. Y çift sayıdır Z tek sayıdır.

İfadelerinden hangisi doğrudur?

A. Yalnız I B. Yalnız III C. I ve II D. II ve III E. I, II ve II