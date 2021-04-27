Matematikte Z nedir? Matematikte Z sembolü ne anlama gelir?

Matematikte "a, b, n, x…" gibi harf içeren semboller kullanılmaktadır. Bu semboller matematik hesaplamalarını ve problem çözümünü daha kolay bir hale getirmektedir. Aynı zamanda matematikte kullanılan semboller öğrencilerin problemdeki ilişkileri bağdaştırma ve matematiksel konuları formüle etmesi bakımından son derece önemlidir. Bu semboller özellikle hesaplamaların nasıl yapılacağına yönelik talimatlar verirler.

MATEMATİKTE Z NEDİR?

Matematikte z işareti ne anlama gelir sorusu en çok araştırılanlar arasında ön plana çıkmaktadır. Matematikte Z, "tam sayılar" için kullanılmaktadır. Kökeni Almanca olan Zahlen kelimesinin Türkçe karşılığı ise "saymak" anlamına geliyor.

Tam sayılar kümesi negatif tam sayılar ve pozitif tam sayılar ve sıfır sayısının birleşiminden meydana gelir. Z hangi sayılar kümesi dendiğinde; buna karşılık olarak tam sayılar kümesi olarak yanıt verilebilir.

Negatif tam sayılar:

-1, -2, -3, -4, …. elemanlarından meydana gelmektedir. Buna göre Negatif tam sayılar kümesi Z- şeklinde gösterilmektedir.

Z- = {-1, -2, -3 -4 …}

Pozitif tam sayılar:

1, 2, 3, 4, …. elemanlarından oluşmaktadır. Pozitif tam sayılar kümesi ise Z+ şeklinde gösterilmektedir. Pozitif sayıların yanı sıra sayma sayılar kümesi de aynı elamanlarından meydana gelmektedir.

Z+ = {1, 2, 3, 4, …}

Tam sayılar kümesi O sayısını da içine alarak pozitif (+) ve negatif (-) şeklinde sonsuza kadar gider. Tam sayılar kümesi (Z) doğal sayıları içermektedir.

Pozitif tam sayılar 0'dan uzaklaştıkça büyür.

Negatif tam sayılar 0'dan uzaklaştıkça küçülmeye başlar.

En büyük negatif tam sayı -1, en küçük pozitif tam sayı +1'dir. Başlangıç noktasına eşit uzaklıkta olan sayılar mutlak değerce eşittir. Mutlak değer içerisindeki tüm sayılar mutlak değer dışına pozitif olarak yansımaktadır.