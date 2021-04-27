Moda tasarımcısı nasıl olunur? Moda tasarımcısı nedir, ne iş yapar?

Moda tasarımcısı olmak isteyen herkes için başlangıçta bu durum oldukça heyecan verici olabiliyor. Birbirinden farlı kumaşlar, renkler, taşlar, boncuklar… Hepsi adeta rüya gibi, ancak her işte olduğu gibi bu mesleğinde heyecan verici yönlerinin arkasında çok çalışmak, pes etmemek gibi zorlu süreçlerden geçmek gerekiyor. İyi bir Moda Tasarımcısı olmak için en önemli unsur ise kendi hayal gücünü kumaşlar üzerinde kullanmak, özgün ve şık kıyafet tasarımları ile kendini ortaya koymaktır. Aynı zamanda bu konuda birbirinden yetenekli moda tasarımcılarından ilham almak için yeni trendleri sürekli takip etmek gibi bir yığın faktör bu meslekte başarılı olmanız açısından fayda sağlar.

MODA TASARIMCISI NASIL OLUNUR?

Giyim ve aksesuarların insanların hayatında oldukça büyük bir öneme sahip olması, bu mesleğin geleceğinin de parlak olduğu anlamına gelir ve iş bulma konusunda problem yaşanmayacak ender meslekler arasında Moda Tasarımcılığı gelmektedir.

Moda tasarımcısı olmak için hangi bölümde okumak gerekir? Bu mesleğe karşı ilgisi ve yeteneği olan kişiler tarafından merak edilmektedir. Moda tasarımcısı olmak için ilk etapta iyi bir eğitim almak gerekir. Bunun için üniversitelerdeki Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı bölümünde 4 yıl eğitim görülebilir. Ayrıca Moda Tasarımı bölümünde 4 yıllık lisans eğitimi sonrasında mezun olunabilir ve sertifika programları ile gelecekte daha profesyonel işlere adım atılabilir.

2 yıllık Moda Tasarımı bölümü, özellikle tasarım ve resim yeteneği olmayanlar için ileride iş bulma konusunda bir takım problemlere neden olabilir. Bu açıdan farklı modeller tasarlayabilme becerisine ve tasarımlarını artistik ve teknik olarak ifade etme gibi içgüdüsel bazı yeteneklere sahip olanlar iyi bir lisans eğitimi sonrası iş bulma konusunda her zaman daha şanslıdırlar.

MODA TASARIMCISI NE İŞ YAPAR?

Moda Tekstil ya da Moda Tasarımı bölümünden mezun olanlar hazır giyim, ısmarlama giyim, kalıp hazırlama, üretim, kalite kontrol ve pazarlama birimlerinde görev alabilirler. Ayrıca bazı işletmelerde tekstil tasarım, endüstriyel tasarım, grafik tasarımcısı olarak da çalışabilirler. Genel hatları ile moda tasarımcılarının iş alanları şu şekilde sıralanabilir;