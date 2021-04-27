Muhabbet Kuşları Kaç Yıl Yaşar? Muhabbet Kuşlarının Ortalama Ömrü ve Yaşam Süresi Nedir?

Muhabbet kuşları, özellikle son 10 yılda en çok tercih edilen kuş türü olmuştur. Evde bakımı kolay olan bu kuş, sahibini tekrarlayarak konuşabilmektedir. Bu nedenle de yalnız yaşayan insanlar için iyi bir seçimdir. Peki minik dostumuz muhabbet kuşunun ömrü ne kadardır?

MUHABBET KUŞLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ

Muhabbet Kuşları, evde beslenmek için en çok tercih edilen türdür. Bu kuşların kökeni Avustralya kıtasına dayanmaktadır. Ayrıca papağanlarla benzer bir soydan gelmektedirler. Bu nedenle bu kuş türü de oldukça görkemli ve gösterişlidir. Muhabbet Kuşlarının temel özelliği konuşabilmeleridir. Bu tür de tıpkı papağanlar gibi, ezber yolu ile sahibini taklit ederek konuşabilmektedir. Bu tür yaklaşık olarak 1850'li yıllarda evcilleştirilmiş ve evlerimizde yerini almaya başlamıştır.

Muhabbet kuşlarının boyları ortalama olarak 18 santimetreye; kiloları ise ortalama olarak 40 grama ulaşabilmektedir. Erkeklerin, dişi kuşlara göre daha konuşkan olduğu tespit edilmiştir. Erkek muhabbet kuşları ortalama olarak 100 kelimeden fazla kelimeyi öğrenebilmektedir.

MUHABBET KUŞLARI KAÇ YIL YAŞAR?

Muhabbet kuşlarının ortalama ömrü, bu kuşu almak isteyen insanların en büyük korkusudur. Zira muhabbet kuşlarının yaşam süresi herkesçe bilinmemektedir. Doğada bulunan bir muhabbet kuşunun ortalama ömrü 8 senedir. Zira bu kuş türü doğada hayatta kalabilme konusunda çok da başarılı değildir. Evde bir kafes içerisinde yaşadığında ise muhabbet kuşunun ömrü değişmektedir. Peki muhabbet kuşları evde kaç yıl yaşar? Muhabbet kuşları evde iyi bakıldığı taktirde ortalama olarak 20 sene kadar yaşayabilmektedir. Ancak muhabbet kuşlarının yaşam süresi; yaşam koşullarına, kafesine, beslenmesine vb. nedenlere bağlı olarak değişim gösterebilmektedir.