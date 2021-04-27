Na2O Asit Mi Baz Mı? Na2O Nedir, Nerelerde Kullanılır?

Na 2 O bileşiğinin adı sodyum oksittir ve cam ve seramik yapımında sıklıkla kullanılır. Katı veya sıvı halde satılabilir. Aşındırı etkisi sebebiyle solunulması ciğerlere zarar verir. Cilt ve gözle teması halinde bölge bol suyla yıkanmalı ve derhal doktora gidilmelidir.

NA 2 O NEDİR?

Na 2 o bileşiğinin adı sodyum oksittir. Erime noktası 1.132 °C' dir. 61,9789 g/mol molar kütleye sahiptir. 2,27 g/cm³ yoğunluk ve 1.950 ° kaynama noktasına sahip inorganik bir bileşiktir. 1100 °C'de süblimleşmeye başlar. Suyla tepkimesinde NaOH (kostik soda) oluşur.

Beyaz, kristal bir katıdır. Suyla reaksiyonu sonucu aşındırıcı etkisi bulunduğundan kuru yerlerde depolanır. Katı topaklar halinde veya beyaz bir şurup şeklinde sıvı olarak satışı yapılmaktadır. Çamaşır deterjanı üretiminde veya arıtma tesislerinde sodyum kaynağı olarak kullanılır.

Suyla şiddetli reaksiyona girdiğinden solunulması durumunda akciğerlere ciddi zararlar verebilir. Ciltle teması halinde kıyafetler derhal çıkarılıp cilt bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile teması halinde göz bölgesi bol suyla yıkanmalı ve en kısa sürede bir doktora danışılmalıdır.

NA 2 O KULLANIM ALANLARI

Sodyum oksit (Na 2 O) ana olarak cam üretiminde kullanılır. Cam üretimi esnasında %15 sodyum oksit, %70 silika (silikon dioksit) ve %9 kireç (kalsiyum oksit) kullanılır. Sodyum oksit 'in bu üretimdeki rolü silikon dioksitin erime sıcaklığını düşürmektir. Böylece cam üreticileri daha ucuz ve daha verimli bir şekilde üretim yaparlar. Ayrıca sodyum oksit ham halde olmamak kaydıyla çanak, çömlek ve seramik yapımında da zaman zaman kullanılır.

NA 2 O ASİT Mİ BAZ MI?

Na 2 O sodyum oksittir ve içeriğindeki Na yani sodyum maddesi metaldir. Metaller O yani oksijen ile birleşirlerse metal oksit grubuna dahil olurlar. Metal oksitlerin suda çözülmesi sonucu oluşan çözeltiler ise bazik özellik gösterirler yani Na 2 O bazdır. Na 2 O yani sodyum oksit maddesinin sulu çözeltisinin formülü şu şekilde gösterilir:

NA 2 O + H 2 --> 2NA(OH)

NA 2 O İYONİK Mİ?