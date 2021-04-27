Navtex ne demek? Naxtex ilan etmek anlamı nedir?

Navtex kelimesi, 2020 yılında sık sık duyduğumuz ve günlük hayatta da kullanılır hale gelen bir sözcük oldu. Bunun nedeni, Türkiye'nin çevresindeki denizlerde aldığı Navtex ilanı kararları ve bunlar ile birlikte gelen açıklamalar oldu. Konuya hakim olan ya da daha fazla bilgi edinmek isteyenler "Navtex nedir, Navtex ilanı anlamı nedir" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Teknik bir terim olan Navtex ilanı, ülkeler tarafından yapılacak hamleler öncesi duyurulur ve her Navtex ilanı kendi bölgesine aittir. İşte, Navtex anlamı ve Navtex ilanı ile ilgili bilgiler...

NAVTEX NEDİR?

NAVTEX (Navigational Telex), uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları ve uyarılarını otomatik olarak yazılı bir şekilde veren haberleşme sistemi.

Cihaz, kıyıdan 740 km (yaklaşık 400 NM) uzaklıkta tek yönlü yayın yapan kıyı istasyonundan otomatik olarak veri alır. Navtex yayınları 4 saatte bir ücretsiz olarak yapılmaktadır. Hava raporu yayınları ise basitleştirilmiş olarak kısa formatta yayınlanır.

Navtex, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) bir parçasıdır.

Navtex ilanı, Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade eder.

TÜRKİYE'DE NAVTEX İLANI

Türk karasularında Navtex mesaj ve seyir duyuruları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya, Samsun, İstanbul ve İzmir yayın istasyonlarından yayınlanmaktadır. Duyuru ve uyarılar sivil veya askeri farketmeksizin tüm gemi ve tekneler için bağlayıcı niteliktedir. Bu duyurular aynı zamanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde halka açık bir şekilde yayınlanmaktadır. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunmaktadır.