Psişik ne demek? Psişik nedir?

Parapsikoloji ile ilgili merak edilen konularda arasında psişik kavramı yer almaktadır. Parapsikoloji ile alakalı konuları nitelemek ve öznelleştirmek veya kişiselleştirmek için psişik kelimesi kullanılmaktadır. Parapsikoloji, Ruh Bilim ve Madde Ötesi Bilim olarak nitelendirilirken; Psişik ise ruhsal yetenekler, ruhsal enerjiler, ruhun dışa yansıyan yönleri gibi anlamlara gelmektedir.

PSİŞİK NE DEMEK?

Psişik, "bunlarla ilgili" anlamında bir sıfat olarak kullanılmaktadır. Yunanca "ruh" anlamına gelmektedir ve "psişe" sözcüğünün sıfatıdır. Psişik zamanla isim anlamında da nitelendirilmiştir. Metapsişik tarafından bakacak olursak, "bedene bağlı ruha ilişkin" ya da "alışılmamış ruhsal fenomenlere ilişkin" anlamında kullanılmaktadır.

PSİŞİK NEDİR?

Geleceği görme gibi doğaüstü yeteneklere sahip kişiye psişik denir. Psişik teriminin bir diğer adı telepatidir. Psişik aynı zamanda Parapsikoloji'de de yer almaktadır. Buradaki anlamı ise; medyum yeteneklerine sahip olduğu iddia edilen kimseleri temsil eder. Daha ayrıntılı açıklamak gerekirse, ESP, telekinezi gibi paranormal yeteneklere sahip olduğu iddia edilen kimseleri belirtmek için kullanılır.

Psişik terimi ile psikolojik terimleri karıştırılmaktadır. Bu iki kelime arasındaki fark, birinci terimin "bedenli ruh"u, ikinci terimin "zihin"i ilgilendiriyor olmasıdır. Günümüze bakacak olursak parapsikoloji ile uğraşanlar "parapsikolojik" terimi yerine "psişik" terimini kullanılır.

PSİŞİK ENERJİ NEDİR?

Psişik enerjiyi "libido" kavramıyla tanımlayabiliriz. Libido, zevk, isteklilik, umut, sevgi, memnuniyet, arzu, açlık ya da muazzamlık karşılığına gelmektedir. Psişik enerjiyi besleyen kaynak olarak görülmektedir. Psişik enerji için yaşam enerjisi, "qi" ya da yaratıcı enerji denilebilir.

PSİŞİK GÜÇLER

Psişik güçler Metapsişik'in ve Parapsikoloji'nin araştırma alanına girmektedir. İnsanın paranormal yani normal dışı veya normal ötesi denilen yeteneklerini ifade etmek üzere kullanılır. Bilinen fizikokimyasal yasalarla açıklanamayan psişik fenomenlerde söz konusu olan yeteneklerini de ifade eder. Parapsikologlar bu yetenekleri ESP (Duyular-dışı algılama) ve PK (Psikokinezi) paranormal yetenekleri adı altında nitelendirir. Metapsişikçiler ise zihinsel medyumluk ve fiziksel medyumluk yetenekleri adı altında gruba ayırmışlardır.

Psişik yetenekler için örnekler:

Durugörü, duruişiti, telekinezi, psikometri, telepatlık, düşünce okuma, prekognisyon (prekognititif duyarlık), postkognisyon (postkognitif duyarlık), kriptoskopi, duyarlığın dışarılaşması, ideoplasti, dermo-optik.