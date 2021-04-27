İngilizcede queen ne demek? Queen nedir?

Queen nedir, ne demek? Genç, yaşlı herkes tarafından merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Sanal ortamda pek çok kullanıcının adı olarak da karşımıza çıkan queen kelimesi şimdilerde birçok butik mağazalarının tabelalarında da yer edinmiş türden.

QUEEN NEDİR?

İngilizce queen kelimesinin anlamı gerek sözlüklerde, gerek arama motorunda sık araştırılan konuların başında gelmektedir.

Queen Türkçe karşılığı "Kraliçe" olarak bilinmektedir.

Queen kelimesi Türkçede fiil olarak kullanıldığında "kraliçe yapmak, vezir çıkmak, vezir yapmak" şeklinde; isim olarak kullanıldığında ise "kraliçe, sultan, sevgili, kız (iskambil), dam, vezir" anlamlarına gelmektedir.

QUEEN NE DEMEK?

Queen kelimesi aynı zamanda devlet çalışanları, oyunlar ve kartlar ile ilişkilidir. Queen kelimesinin anlamının detaylarına aşağıda şu şekilde yer vermek mümkün;