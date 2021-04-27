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Giriş Tarihi: 27.4.2021 19:29 Son Güncelleme: 27.4.2021 19:37

İngilizcede ? Queen nedir?

İngilizcede queen ne demek? Queen nedir?

Queen kelimesi Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya hesaplarında pek çok kişinin kullandığı kelimeler arasında yer alıyor. İngilizce kökenli bir kelime kolan queen kelimesinin popüleritesinin her geçen gün artması üzerine vatandaşlar queen nedir? İngilizcede ? Sorularının cevabını arıyor. Kimilerine, queen kelimesi İngiliz rock grubunun eşsiz şarkılarını çağrıştırırken kimileri bu kelimeyi pek çok farklı alanda kullanabiliyor.

Queen nedir, ne demek? Genç, yaşlı herkes tarafından merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Sanal ortamda pek çok kullanıcının adı olarak da karşımıza çıkan queen kelimesi şimdilerde birçok butik mağazalarının tabelalarında da yer edinmiş türden.

QUEEN NEDİR?

İngilizce queen kelimesinin anlamı gerek sözlüklerde, gerek arama motorunda sık araştırılan konuların başında gelmektedir.

  • Queen Türkçe karşılığı "Kraliçe" olarak bilinmektedir.

Queen kelimesi Türkçede fiil olarak kullanıldığında "kraliçe yapmak, vezir çıkmak, vezir yapmak" şeklinde; isim olarak kullanıldığında ise "kraliçe, sultan, sevgili, kız (iskambil), dam, vezir" anlamlarına gelmektedir.

QUEEN NE DEMEK?

Queen kelimesi aynı zamanda devlet çalışanları, oyunlar ve kartlar ile ilişkilidir. Queen kelimesinin anlamının detaylarına aşağıda şu şekilde yer vermek mümkün;

  • Yönetici, kraliçe: Kralın eşi yani, ülkenin kadın yöneticisi anlamına gelmektedir.
  • Kart: Oyun kartı üzerindeki işlenmiş olan kraliçe figürü
  • Satranç taşı: Satranç içinde yer alan en güçlü taş anlamına gelir.
  • Yarışmalarda kazanan kişi.
  • Homoseksüel (Tabu, resmi olmayan dil)
  • Böcek (Dişi arıyı ifade etmek için kullanılır.)

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İngilizcede queen ne demek? Queen nedir?
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