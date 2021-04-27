Random Ne Demek? Random Gülme ve Random Atmak Nedir, Ne İçin Kullanılır?

İnternette gezerken, arkadaşlarımızla konuşurken ya da televizyon izlediğimiz sıralarda anlamını bilmediğimiz birçok kelimeyi okuruz ve görürüz. Bu kelimeler, eski Türkçe'de olabildiği gibi İngilizce ya da farklı diller kaynaklı da olabilmektedir. Bunlardan birisi de random kelimesidir. Random kelimesinin TDK sözlük anlamı, bu kelimeyi ilk kez duyanlar tarafından araştırılmaktadır.

RANDOM NE DEMEK, NE ANLAMA GELİR?

Random İngilizce kökenli bir kelime olmakla beraber mesaj ve sosyal medya üzerinde sıkça kullanılan bir sözcüktür.

Random sözcüğünün sözlük anlamı "Rastgele" demektir. Öte yandan bu kelimenin şimdilerde sosyal medyada kullanılan farklı bir anlamı bulunmaktadır. Evrilmiş olan bu anlam; kişilerin güldüğü anlarda kullandığı rastgele harfleri gösterir.

RANDOM GÜLME VE RANDOM ATMAK NEDİR?

Eğlenceli durumlarla karşılaşıldığı zaman veya komik bir anı anlatırken kullanılan "Random gülmek, random atmak" kelimelerle anlatılmayacak anları ifade etmektedir.

Klavyede bulunan harflerde herhangi bir anlam ifade etmeden rastgele şekilde harflere basılması ile olur ve kısaca büyük bir kahkaha atmak anlamına gelmektedir.

Sosyal medya ve mesajlaşırken son dönemde kullanılmakta olan bu ifade, son dönemde kişilerin güldüğünü, kahkaha attığı ifade etmektedir. Örnek vermek gerekirse "asdasdasdasd" şeklinde herhangi harfe basarak bu durumu ifade edebilirsiniz.

Bu ifade şekline random gülmek veya random atmak denir.