Reklamcılık bölümü nedir, mezunları ne iş yapar? Reklamcılık bölümü iş olanakları ve dersleri

Üniversite okumak isteyenlerin akıllarındaki bölümlerden biri reklamcılık bölümüdür. Reklamcılık; bir ürün veya hizmetin kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan iletişim sanatı diyebiliriz. Bu bölümü okumak isteyenler için reklamcılık bölümü nedir, mezunları ne iş yapar? Gibi merak edilen detayları hazırladık.

REKLAMCILIK BÖLÜMÜ NEDİR?

İletişim sanatlarından biri olan reklamcılık, bir ürün veya hizmetin kullanıcılara ulaştırılmasını sağlar. Reklamcılık bölümü de üniversitelerde yer alan 2 yıllık veya 4 yıllık programlardır. 2 yıllık önlisans bölümü olarak Reklamcılık Programı seçilebildiği gibi 4 yıllık bir lisans bölümü de seçilebilir. 4 yıllık seçmek isteyenler Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümlerini tercih edebilirler.

REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERSLERİ

Reklamcılığın Temelleri,

Stratejik Planlama,

Pazarlama İletişimi,

İletişim Tasarımı,

Marka Yönetimi,

Metin Yazarlığı,

Tüketici Davranışı,

Pazarlama ve İletişim,

Reklam Grafiği,

İletişim ve Toplum,

İletişim Becerileri gibi dersler mevcuttur.

REKLAMCILIK BÖLÜMÜ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

Reklamcılık bölümünden mezun olanlar ve bu alanda tecrübe kazanmak isteyenler, küçük mağazalardan büyük şirketlere kadar tüm işletmelerde çalışabilirler. Firmaların ürünlerini veya hizmetlerini tüketicilerin önüne çıkarmak için reklamları ayarlarlar ve yönetirler.

Bir reklamcılık mezunu olan kişi öncelikle bir reklam kampanyası oluşturur. Bu kampanyada; satışları yönetmek, sonuçları izlemek ve ardından gelecek olan reklam kampanyasını planlamak, tasarlamak, reklamlarda yer alacak metinleri yazımı reklamcılık mezunu olan kişinin görevidir.

REKLAMCILIK BÖLÜMÜ İŞ OLANAKLARI

Reklamcılık mezunu olduktan sonra birçok farklı platformlarda çalışabilirsiniz. Matbaa, televizyon ve radyo bunlardan sadece bir kaçı. Teknolojideki hızlı ilerlemeler sayesinde çevrimiçi medya için de fırsatları genişletti. Özellikle koronavirüs salgının ortaya çıkması ile beraber internet ve televizyon reklamcılığı daha popüler oldu. Rekabetçi reklamcılık piyasasında reklamcılık mezunu olanlar için iyi fırsatlar çıkabilmektedir. Reklamcılık bölümü iş olanakları için iş sahasını şu şekilde sıralayabiliriz: