Rektör Tuncel, ulusal ve uluslararası ödüllü öğrencilerle buluştu

İletişim Fakültesi İF-Stüdyo Binası Sinema Salonu'nda yapılan gösterime Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hayri Levent Yılmaz, Prof. Dr. İlter Ünlükaplan, Prof. Dr. Süha Berberoğlu, Genel Sekreter v. Dr. Mehmet Cingöz, fakülte yönetimi ve ödül alan öğrenciler katıldı.

Gösterimler öncesinde, ödül alan öğrenciler Ahmet Keçili, Necati Öz ve Ümit Güç festivallerden ve filmlerden bahsetti. Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerinin "Seval, "Adana Köprü Başı" ve "Yer Yüzü Ayakları" kısa filmlerinin de sırası ile izlendiği gösterim sonrası genç yönetmenler izleyenlerin sorularını yanıtladı.

İletişim Fakültesi'nin başarıları ile adını sıkça söz ettirmesinden memnuniyetlerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, çalışmaları ile başarılara imza atan öğrencileri ve hocalarını tebrik etti.