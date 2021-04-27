Romen rakamları nelerdir, nerelerde kullanılır ve nasıl yazılır? Roma rakamları konu anlatımı

Roma rakamları belli başlı kurallara göre oluşturulan sayısal bir sistemdir. Yazılırken aynı harf üç kezden daha fazla tekrar edilmemektedir. Bunun sonucunda da 4, 9, 40, 90, 400 ve 900 sayılarının modern zamanlarda daha sık kullanılan, küçük değerli sembollerin büyük değerli sembollerin soluna yazıldığında değerlerinin çıkarılmasına dayanan, farklı yazılış şekilleri de vardır.
ROMA RAKAMLARI
Roma rakamları diğer rakamlardan farklı olmasının en temel sebebi Latin harfleri ile yazılmasıdır. 3. sınıftan itibaren öğrenmeye başladığımız Roma rakamları tarihleri yazarken ve resmi yazışmalarda kullanılmaya devam ediliyor.
Romen rakamlarının 1'den 20'ye kadar yazılışı şu şekilde:
1 - I
2- II
3- III
4- IV (Roma rakamları yazılırken aynı rakam 4 kez üst üste kullanılmaz. Bu nedenle 4 rakamı ''IIII'' şeklinde yazılamaz. Onun yerine ''IV'' kullanılır.)
5- V
6- VI
7- VII
8- VIII
9- IX
10- X
11- XI
12- XII
13-XIII
14- XIV
15-XV
16-XVI
17- XVII
18-XVIII
19 - XIX
20- XX
ROMEN RAKAMLARI
Roma rakamlarının bir diğer ismi Romen rakamlarıdır. Romen rakamlarına örnek vermek gerekirse;
XIV = 14
XXIV = 24
XXXII = 32
XXXXVIII = 48 (XLVIII olarak da yazılabilir. L, X'ten sonra geldiğinde 50'den 10 eksik anlamını taşıdığından 40 sayısına tekabül eder.)
LX = 60
LXVIII = 68
XCVI = 96
CLIX = 159
CCXVII = 217
DCCXCIII = 793
Roma rakamları yazılırken aynı harf üç kezden daha fazla tekrar edilmemektedir. Bunun sonucunda da 4, 9, 40, 90, 400 ve 900 sayılarının modern zamanlarda daha sık kullanılan, küçük değerli sembollerin büyük değerli sembollerin soluna yazıldığında değerlerinin çıkarılmasına dayanan, farklı yazılış şekilleri vardır. Bunlara örnek verelim:
Roma rakamları ile
IV
IX
XL
XC
CD
CM
Batı Arap rakamları ile
4
9
40
90
400
900
Yukarıdaki kuralla devam edilirse; Roma rakamları ile yazılabilecek karakter sayısı açısından en uzun sayının 3888 (MMMDCCCLXXXVIII) olduğu anlaşılmaktadır. Fakat Roma rakamlarında M'den büyük bir rakam olmadığından l000'den sonraki sayılarda bu kural geçerli olmadığı da anlaşılır.
Örnek vermek gerekirse 4000, MMMM şeklinde yazılır. Soldaki rakamı sağdakinden çıkarıp yeni bir sayı elde etme yöntemi, sayıların okunuşunda ve dört işlemin uygulamalarında çeşitli karışıklıklara yol açmaktadır. Yine örmek vermek gerekirse 1999'u gösteren MCMXCIX sayısının okunabilmesi için M CM XC IX biçiminde ayrılması gerekir. Burada M 1000'i, CM 900'ü (1000-100), XC 90'ı (100-10), IX ise 9'u (10-1) gösterir.
Roma sayılarında büyük sayıların gösterimi şu şekildedir:
V = 5.000
X = 10.000
L = 50.000
C = 100.000
D = 500.000
M = 1.000.000
Roma sayıları kullanım alanları:
Kitapların başlangıçlarındaki sunuş ve önsöz gibi bölümlerde.
Aynı adlı padişah ve kralların ayrılmasında: II. Ahmet, XVI. Louis gibi.
Yüzyıl adlarında: XIX. yüzyıl gibi.
Tarihi olaylarda: II. Viyana Kuşatması, I. Dünya Savaşı gibi.
Roma rakamları 20'den sonrası:
21 - XXI
22- XXII
23- XXIII
24- XIV
25- XV
26- XVI
27- XVII
28-XXVIII
29- XXIX
30 - Romen rakamlarında 30 sayısının karşılığı XXX'dir. Ancak aynı rakamların 4 kez yazılması kurallara aykırı olduğu için 40 sayısı ''XXXX'' şeklinde yazılamaz. Bunun yerine ''XL'' kullanılır
33 - XXXIII
36- XXXVI
38- XXXVIII
41 - XLI
43- XLIII
45- XLV
47 - XLVII
48- XLVIII
51 - LI
52 - LII
52 - LII
55 - LV
57 - LVII
59 - LIX
60 - LX - X (10) L rakamlarının sağ kısmına getirildiği için 50 + 10 = 60
61 - LXI
63 - LXIII
66- LXVI
69 - LXIX
70 - LXX - 50 + 10 + 10 = 70
71 - LXXI
73 - LXXIII
76 - LXXVI
78- LXXVIII
79 - LXXIX
80 - LXXX - 50 + 10 + 10 + 10 = 80
81 - LXXXI
84 - LXXXIV
87 - LXXXVII
88 - LXXXVIII
89 - LXXXIX
90 - Roma Rakamlarında 100 yazmak için ''C'' harfi kullanılır. 90 sayısını yazmak için de bu harfin yanına X getirilir.
XC - 100 - 10 = 90
91 - XCI
94 - XCIV
95 - XCV
97 - XCVII
98 - XCVIII
99 - XCIX
101- CI
120 - CXX
122 - CXXII
125 - CXXV
150 - CL
152 - CLII
155 - CLV
160 - CLX
200 - CC
300 - CCC
500 - D
1000 - M
1100 - MC
1500 - MD
1550 - MDL
1600 - MDC
2000 - MM
2100 - MMC
2200 - MMCC
2300 - MMCCC