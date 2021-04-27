Sefir Ne Demek? TDK Sözlüğüne Göre Sefir Kelimesinin Anlamı Nedir?

İnternette gezerken, arkadaşlarımızla konuşurken ya da televizyon izlediğimiz sıralarda anlamını bilmediğimiz birçok kelimeyi okuruz ve görürüz. Bu kelimeler, eski Türkçe'de olabildiği gibi İngilizce ya da farklı diller kaynaklı da olabilmektedir. Bunlardan birisi de Sefir kelimesidir. Sefir kelimesinin TDK sözlük anlamı, bu kelimeyi ilk kez duyanlar tarafından araştırılmaktadır.
Sefir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Sefir, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.
TDK'ye göre sefir kelimesi anlamı şu şekildedir:
- Elçi
- Herkes onun az zamanda büyük yer tutacağını, bir zaman gelip sefir, nazır olacağını söylüyorlar.
sefirikebir