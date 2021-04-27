Sıhhat Ne Demek? TDK Sözlüğüne Göre Sıhhat Kelimesinin Anlamı Nedir?

İnternette gezerken, arkadaşlarımızla konuşurken ya da televizyon izlediğimiz sıralarda anlamını bilmediğimiz birçok kelimeyi okuruz ve görürüz. Bu kelimeler, eski Türkçe'de olabildiği gibi İngilizce ya da farklı diller kaynaklı da olabilmektedir. Bunlardan birisi de Sıhhat kelimesidir. Sıhhat kelimesinin TDK sözlük anlamı, bu kelimeyi ilk kez duyanlar tarafından araştırılmaktadır.

SIHHAT NE DEMEK? | SIHHAT TDK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

Sıhhat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Sıhhat, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

TDK'ye göre sıhhat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sağlık, esenlik

- Doğruluk

SIHHAT KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sıhhati yerinde imiş, bir çocuğu daha olmuş.

SIHHAT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- sıhhatler olsun