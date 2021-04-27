Ünlü aşınması nedir, ne demektir? Ünlü aşınması örnekleri ve konu anlatımı

Türkçede kullanılan birçok kelimede ünlü düşmesi görülmektedir. Ünlü aşınması olarak da bilinen bu durum iki ünlünün yan yana gelmesi mümkün olmadığı için kelimelerin birinde düşme olur. Ne asıl sözcüklerinden nasıl sözcüğünün oluşması gibi bir örnek verebiliriz. Bazı bileşik sözcüklerde, iki ünlü yan yana olmadığı halde aşınma da görülebilir.

ÜNLÜ AŞINMASI NE DEMEK?

Ünlü aşınması diğer adı ünlü düşmesi olarak bilinmektedir. Türkçede iki ünlü harf yan yana gelmediği için bazı kelimeler birleşirken bir ünlü düşer. Buna ünlü aşınması (ünlü birleşmesi) denilmektedir. Bazı bileşik sözcüklerde, iki ünlü yan yana olmadığı halde aşınma olmuştur. Bunlarla ilgili detaylı örnekler hazırladık.

ÜNLÜ AŞINMASI ÖRNEKLERİ

İşte ünlü aşınması ile ilgili örnekler:

cuma ertesi > cumartesi (e aşındı)

arada > orada (a aşındı)

kahve altı > kahvaltı (e aşındı)

güllü aş > güllaç (ü aşındı)

ne asıl > nasıl (e aşındı)

sütlü aş> sütlaç (ü aşındı)

şu arada > şurada (a aşındı)

bu arada > burada (a aşındı)

ne için > niçin (e aşındı)

Bazı bileşik sözcüklerde, iki ünlü yan yana olmadığı halde aşınma olmuştur:

pazar ertesi > pazartesi

ey oğul > ayol

kayın ana > kaynana

pek iyi > peki

biri birine > birbirine