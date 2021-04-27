Zarf fiil ekleri nasıl kodlanır? Zarf fiil kodlama nasıl yapılır, kalıplaşmış zarf fiiller nelerdir?

Sıfat fiil ve isim fiil eklerini akılda tutmak öğrencilerin çoğu için kolaydır. Çünkü sıfat fiil ve isim fiil ekleri kısa ve ezberlenmesi kolay kısa eklerden oluşmaktadır. Ancak zarf fiiller onlardan farklı olarak daha uzun eklere ve sayıca daha fazla eke sahiptir. Bu noktada öğrenciler kodlayarak akılda tutmaya çalışabilmektedirler. Yazının devamında sizler için zarf fiil ekleri nasıl kodlanır sorusunu cevapladık.
ZARF FİİL EKLERİ KODLAMASI
Sıfat fiil ekleri ve isim fiil ekleri daha az ve ezberlemesi daha kolay eklerken zarf fiil ekleri daha uzun olduğu için ezberlemesi ve akılda tutması daha zordur. Zarf fiil eklerini ezberlemenin zorlaştığı zamanlarda öğrenciler kodlama şeklinde ezberlemeye başlarlarsa zarf fiillerin akılda kalıcılığı artacaktır. Zarf fiil ekleri: -ken, ince, -e e, -ip, -arak, -madan, -maz, -casına, -dıkça, -meksizin'dir. Zarf fiil ekleri bu şekilde ezberlenmeye çalışırsa ezberlemeye çalışan kişinin işi zorlaşacaktır.,
Zarf fiil kodlama uzun ve karışık ekleri ezberlemeyi kolaylaştıracak bir yöntemdir. Kodlama yöntemi yalnızca zarf fiilleri ezberlemek için değil, ezber gerektiren çoğu derste faydalı olmaktadır. Kodlama yapmak isteyen kişiler, genelde nasıl kodlama yapacaklarını bulmakta sorun yaşayabilmektedirler. Zarf fiil kodlama örnekleri şunlardır:
KALIPLAŞMIŞ ZARF FİİLLER
Zarf fiiller fiilimsi olarak kullanılmalarının yanında birleşik olan cümlelerde bağlaç görevinde kullanılabilmektedirler. Cümlelerde zarf görevinde kullanılmaktadırlar. Zarf fiillerin bazıları zaman bildirirken bazıları durum bildiren zarf fiiller olarak görev yapabilmektedir. Sıfat fiiller bazen kalıplaşmış sözcükler oluşturabilseler de zarf fiillerde bu durumla çok sık karşılaşılmaz.
Zarf fiillerin neler olduğunu bulmak için öncelikle cümlenin yüklemi bulunmalıdır. Sonrasında yükleme ne zaman veya nasıl soruları sorulur. Bu soruların cevabı zarf fiili verecektir. Ne zaman sorusunun cevabı zaman bildiren zarf fiilleri bulmamızı sağlarken nasıl sorusunun cevabı durum bildiren zarf fiilleri bulmayı sağlamaktadır.
Zarf fiiller bağlama anlamında kullanıldığında -ıp, -ip, -up, -üp eki alırlar. Bağlaca en yakın bu zarf fiil türüne bağlama zarf fiili de denilmektedir.
Eyleme -erek, -a, -e, -meden, -meksizin, -asıyam ekleri eklenerek durum zarfı görevi gören bu zarf fiil çeşidine durum zarf fiilleri denmektedir. Bu ekler eklendikleri zarf fiilerde sebep anlamı oluşturmaktadır.
Zarf fiillerin zaman zarf fiilleri olarak kullanılmasında ise eyleme -dikçe, -dığında, -eli, -ir -mez, -inceye -dek, -ken ekleri eklemek gerekmektedir.
ZARF FİİL ÖRNEKLERİ
Bu örneklerde zarf fiil bağlaca yakın bir görevde kullanılmıştır.
Bu örneklerde zarf fiil durum bildiren anlamında kullanılmıştır. Yükleme sorulacak olan nasıl sorusu bu zarf fiilleri bulmakta yardımcı olmaktadır.
Bu örneklerde zarf fiil zaman bildiren anlamında kullanılmıştır. Yükleme sorulacak bir ne zaman sorusu zaman zarf fiillerini bulmakta yardımcı olmaktadır.