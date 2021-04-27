Zarf fiil örnekleri - 8. sınıf  Türkçe zarf fiil cümle örnekleri ve konu anlatımı

Cümleyi oluşturan sözcükler isimler, fiiller, sıfatlar, zarflar, ünlemler, edatlar, bağlaçlar, zamirler olarak gruplandırılır. Bir de fiillere getirilen eklerle oluşturulan fiilimsiler vardır. Fiilimsiler fiillere getirilen eklere göre isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil olmak üzere üç grupta ele alınır. Zarf fiil, fiilimsiler içinde öğrencilerin en çok zorlandığı konulardan biridir. Öğrencilerin zarf fiilleri daha kolay anlaması için zarf fiil cümle örneklerini sizin için derledik.

ZARF FİİL ÖRNEKLERİ

Zarf fiil ya da bazı kaynaklarda anıldığı adıyla bağ eylem veya ulaçlar cümlede zamanı ve durumu belirtmek için kullanılırlar. Zarf fiil ekleri durum bildiren zarf fiil ekleri ve zaman bildiren zarf fiil ekleri olarak ikiye ayrılır.

-arak, - erek,

Bana doğru koşarak geldi. (Nasıl geldi? "Koşarak")

-madan, -meden

Hiçbir şeyi gülmeden anlatamıyor. (Nasıl anlatamıyor? "Gülmeden")

-asiye

O kadından ölesiye korkuyordu. (Nasıl korkuyordu? "Ölesiye")

-cesine

Haberi duyan uçarcasına gitti. (Nasıl gitti? "Uçarcasına")

-a... a, -e... e

Tüm bunları bana ağlaya ağlaya anlattı. (Nasıl anlattı? "Ağlaya ağlaya")

-dıkça, -dikçe

Konuları öğrendikçe soruları çözeceksin. (Ne zaman çözeceksin? "Öğrendikçe")

-alı, -eli

İstanbul'a gideli daha kimseyi görmedi. (Ne zaman görmedi? "Gideli")

-ince

Bu konuluyu eve gidince konuşuruz. (Ne zaman konuşuruz? "Gidince")

-ken

Annesinin geldiğini derse başlarken öğrendi. (Ne zaman öğrendi? "Başlarken")

-ar, -er, -r... -maz, -mez

Paris'e iner inmez seni arayacağım. (Ne zaman arayacağım? "iner inmez")

Fiilimsileri anlayabilmek için olumsuz yapılıp yapılmadığına bakmak gerekir. Eğer kelimenin olumsuzu yapılamıyorsa bu fiilimsi değildir.

Özellikle 8. Sınıf öğrencileri zarf fiilleri cümle içinde bulmak için her zaman nasıl ve ne zaman sorularının cevaplarını aramayı denemelidir. Ayrıca zarf fiil her zaman yüklemde aranır. İsimlerde zarf fiil aranmaz. Zarf fiiller cümlenin öğelerine ayrılması istendiğinde zarf tümleci görevinde kullanılırlar. Zarf fiiller çekim ekleri almazlar ve zarf fiil eklerinden sonra virgül kullanılmaz. 8. Sınıf öğrencilerinin zarf fiilleri kolayca tanıyabilmesi için zarf fiil eklerini çok iyi bilmeli ve örnek cümleleri inceleyerek bu eklerin nasıl kullanıldığına bakmalıdır. Haberimizde zarf fiil örnek cümlelerini bulabilirsiniz.

İŞTE 10 TANE ZARF FİİL ÖRNEĞİ

Zarf fiil eklerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan zarf fiil ekleri tekerlemesi, öğrencilerin zarf fiili eklerini kolayca ezberlemesini sağlar.

Zarf fiil ekleri şifresi:

"Kenyalı asiye ince ipi araklamadan gittiğinde oldukça" veya "Ali madan dağında yaramazken ince ip atarak incelmeksizin dikçe durdu."

Onu görür görmez üzerine atladı.

Sesini duyunca güle güle odadan çıktı.

Saati onarıp geri verdi.

Bütün gün ağlayarak dışarı baktı.

Bebek doğunca her şey geçecek.

Para biriktirdikçe hayallerine yaklaşıyordu.

Beni çağırmadan sinemaya gitmişler.

Köye geleli beş yıl oluyor.

Bebeğimi ararken çoraplarımı buldum.

Çilekli pastayı doyasıya yediler.

Güneş doğduğundan beri durmaksızın çalışıyor.

Sınıfını geçtiğinde sana telefon alacağız.