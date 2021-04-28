Çaba Eş Anlamlısı Nedir? Çabanın Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Çaba kelimesi, hem soyut hem de somut olarak günlük konuşma ve yazma dilinde kullanılıyor. Sık kullanılan bir kelime olduğu için de zıt ve zıt anlamlısından, Osmanlı döneminde yerine kullanılan kelimelere kadar pek çok detay araştırılıyor. Çaba zıt anlamlısı da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, çabanın zıt anlamlısı nedir? İşte, çaba zıt anlamlısı, anlamdaşı ve tanımı...

ÇABA ZIT ANLAMLISI

"ÇABA" kelimesinin zıttı yoktur.

"ÇABA" kelimesinin eş anlamlısı ise; "GAYRET"tir.

ÇABA NE DEMEK?

Bir ereğe varmak, herhangi bir engeli aşmak için harcanan zihinsel ya da bedensel güç. Herhangi bir işi yapmak için ortaya konan güç, sürekli çalışma, gayret, ceht.

Çaba ile ilgili örnek cümleler: