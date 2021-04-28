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Giriş Tarihi: 29.4.2021 06:43

Çaba Eş Anlamlısı Nedir? Çabanın Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Çaba Eş Anlamlısı Nedir? Çabanın Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Çaba kelimesi, günlük hayatta pek çok alanda kullanılıyor. Genel anlamda bir şey için uğraş vermeyi ifade eden çaba kelimesi, hem soyut hem de somut anlamlar taşımaktadır. Bu sebeple de "çaba" kelimesi zıt anlamlısı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. ve zıt anlamlı kelimeler sözlüğü bu noktada yardımımıza yetişiyor. Buna göre, çaba zıt anlamlısı, anlamdaşı nedir? İşte, çaba zıt anlamlısı olan sözcük…

Çaba kelimesi, hem soyut hem de somut olarak günlük konuşma ve yazma dilinde kullanılıyor. Sık kullanılan bir kelime olduğu için de zıt ve zıt anlamlısından, Osmanlı döneminde yerine kullanılan kelimelere kadar pek çok detay araştırılıyor. Çaba zıt anlamlısı da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, çabanın zıt anlamlısı nedir? İşte, çaba zıt anlamlısı, anlamdaşı ve tanımı...

ÇABA ZIT ANLAMLISI

"ÇABA" kelimesinin zıttı yoktur.

"ÇABA" kelimesinin eş anlamlısı ise; "GAYRET"tir.

ÇABA NE DEMEK?

Bir ereğe varmak, herhangi bir engeli aşmak için harcanan zihinsel ya da bedensel güç. Herhangi bir işi yapmak için ortaya konan güç, sürekli çalışma, gayret, ceht.

Çaba ile ilgili örnek cümleler:

  • Denemeden güzel not almak için çabaladı
  • Çaba göstermeden birşey yapamayız
  • O kadar çaba harcadı ama olmadı
  • Denemeleri için gecesini gündüzüne ekleyerek , çaba sarfeterek çalıştı

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