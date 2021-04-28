Kelime hazinesi arttıkça çocuğun zekâsı gelişiyor

Eğitim alanında birçok sosyal projeyi hayata geçiren Adel Kalemcilik, çocuk gelişiminin en etkin olduğu okul öncesi dönemine yoğunlaşarak "Ebeveyn ve Öğretmenlerin Gözünden Çocukların Kelime Hazinesi Araştırması" yaptı. 12 farklı ilde, ebeveynlerden ve öğretmenlerden oluşan toplam 800 kişiyle yapılan görüşmeler sonucunda çocukların kelime hazinesinin önemi ve bu konudaki farkındalığa dair önemli sonuçlar elde edildi. Firma, okul öncesinde çocukların kelime hazinelerinin gelişimine ve dolayısıyla zihinsel gelişimlerine destek verilmesi gerektiği konusundaki ihtiyacı görerek kullanıcıların tamamen ücretsiz olarak faydalanabileceği '1500Kelime.com' platformunu web sitesi ve mobil uygulama ile hayata geçirdi. Platform, New York Üniversitesi'nde akademisyen, yazar Prof. Dr. Selçuk Şirin ve ekibiyle birlikte yaklaşık 1.5 senelik bir hazırlık süreci sonucunda, MEB tarafından belirlenen kazanımlar baz alınarak tasarlandı. Sayı sayma, duyu, duygular, zaman, zıt kavramlar, boyut, miktar, mekânda konum-yön, renk, şekil gibi kavramlar göz önünde bulundurularak toplam 70 ayrı kategoride 1500 kelime belirlendi. Platformdaki tüm içerikler farklı kelimelerin bağlamsal ilişkileri ele alınarak ve hikâyeleştirilerek kurgulandı. Şirin "Araştırmalar, okul öncesinde zekâ gelişiminin kelime hazinesiyle doğru orantılı olduğunu gösteriyor. Zekâ da çocuklarımızın anlama ve anlatma becerilerini etkileyen en önemli unsur. Beyin gelişiminin yüzde 90'ı okul öncesi dönemde tamamlanıyor. Bu nedenle ben her şeyi bırakın, kelime hazinesine yatırım yapın diyorum" dedi.