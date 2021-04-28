Okuma becerisinin geliştirilmesine odaklanıldı

Ortak bir ölçme ve değerlendirme kültürünü yaygınlaştırmaya katkı sunan çevrim içi "PISA'da Okuma Becerileri" seminerimize 300'den fazla öğretmenimiz katıldı. Buluşmada Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Dr. Sadri Şensoy, Veri Analizi İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Sayın Sibel Şatana ve İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı birer konuşma yaptılar.

LGS'NİN YAPISINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Yayımlanan örnek sorularla fasiküllerin akademik başarıya katkı sağladığına dikkat çeken Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy "Bilindiği üzere 2023 Eğitim Vizyon Belgesi 2018 yılı Ekim ayında açıklandı. Bu belgede ölçme alanına baktığımızda öğrencilerin çıkarım yapma, tahmin etme, okuduğunu anlama ve yorum yapma becerilerini ölçen soruların oluşturulması hedeflenmekteydi. 2023 Eğitim Vizyon Belgesi ışığında öncelikle LGS'nin yapısında değişiklik yaptık. En fazla değişiklik ise Türkçe ve matematik alanlarında oldu. LGS soru yapısında yaptığımız değişiklik her ay yayımladığımız örnek sorular ile sahaya bilgi aktarmayı sağladı. Yayımladığımız sorular tüm Türkiye'de etki uyandırdı ve olumlu gelişmelere vesile oldu. Örnek sorularımız sayesinde sahadaki ders kitaplarımız da güncellendi." dedi.

ÖNCELİK OKUMA BECERİSİ

Şensoy, okuma becerilerinin tüm branşlara öncülük ettiğini ve Genel Müdürlük olarak okuma becerilerinin geliştirilmesinin öncelikli konuları arasında olduğunu vurguladı. Kaynak çeşitliliği sağlamanın önemine değinen Şensoy konuşmasına şöyle devam etti: "Bilindiği üzere ulusal sınavlar yapmakta ve uluslararası uygulamalara katılmaktayız. Genel Müdürlük olarak 4. sınıftan 8. sınıfa kadar fasiküller yayımladık. Yine 5, 6 ve 7. sınıf seviyelerinde beceri temelli sorular yayımladık. Türkiye'de; okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere dört beceride dil yeterlilikleri ölçen sınavlarımızı 15 ilde uyguladık. İstanbul ilimiz de bunlardan biri. Pilot uygulamamız 7.sınıf düzeyinde yapıldı. Nihai uygulamamız ise önümüzdeki günlerde yapılacak. 4 ve 11. sınıflar için de pilot uygulama yapmayı planlıyoruz. Bununla birlikte yabancılara Türkçe sınavı uygulaması da gerçekleştireceğiz."

Şensoy "4, 5, 6 ve 7. sınıf seviyelerinde okuma becerilerini geliştirecek yeni bir çalışmamız var. Bu sayede atılım yaptığımız TIMSS 2019 uygulamasının devamını da diğer uygulamalarla getirmeyi planlıyoruz. Kurduğumuz ÖDM Platform uygulaması ile TYT ve LGS'nin yapısına uygun örnek metinleri ve örnek soruları tüm Türkiye ile paylaşacağız." şeklinde konuştu.

EĞİTİME DAİR POLİTİKALARIMIZ ZENGİNLEŞTİRİLİYOR

Veri Analizi İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Sibel Şatana, konuşmasında günümüzde giderek artan etkileşimin bilgiyi artırdığını ve bu artışa bağlı olarak bilgiyi kullanma konusunda deneyimlerimizi zenginleştirmemizin gerektiğini söyledi. Ölçme değerlendirme alanının eğitim politikalarını zenginleştirdiğini kaydeden Şatana "Bilgiyi kullanma ve yeni bilgiler üretebilme ülkemizin kalkınması açısından oldukça kıymetli. Bizler de bu kalkınmaya destek olabilmek için ulusal çalışmalara imza atıyor ve uluslararası çalışmalarda yer almaya özen gösteriyoruz. Bildiğiniz üzere OECD ülkelerinin katıldığı uygulamalara ülke olarak katılıyoruz. Eğitim politikalarının belirlenmesinde önemli olduğunu düşündüğümüz bu uygulamalarda aldığımız sonuçları önemsiyoruz. Bunlardan biri de sizlerin de aşina olduğu PISA uygulaması. Bu uygulama ile temel eğitimin ne kadar etkili olduğu konusunda fikir ediniyoruz. PISA sayesinde mevcut durumu görüyor, problem durumlarını giderecek adımlar atabiliyor, geliştirilmesi gereken yönlerimizin farkına varıyoruz. Böylelikle eğitim kalitesini sürekli artıracak politikalar oluşturuyoruz." dedi

İSTANBUL'DA OKUMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Beceri temelli ölçme ve değerlendirmeye özel önem verdiklerini kaydeden İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise konuşmasında İstanbul'da gerçekleştirilen çalışmalara değindi. Ölçme Değerlendirme Genel Müdürlüğü öncülüğünde başta Ölçme Değerlendirme Merkezi olmak üzere AR-GE birimlerinin süreç yönetiminde birlikte hareket ederek çok yönlü adımların atıldığını belirterek şöyle konuştu: "Yayımlanan raporların çok yönlü incelenmesi sağlanarak analiz çalışmalarımızı tamamladık. İstanbul'da okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar konusunda yol haritamızı oluşturduk. Ders kitaplarımızın güncellenmesi ve öğretim içeriklerinin zenginleştirilip çeşitlendirilmesine yönelik planlamalarımız devam ediyor. Bu adımları atarken bizlere daima destek olan genel müdürlüğümüze teşekkürlerimi sunuyorum."