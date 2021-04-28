SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! YKS ve LGS ertelenecek mi?

TELAFİ EĞİTİM OLACAK MI?

Bizim karşımızda küresel bir problem var. Bizim başımızda da var. Böyle bir süreçte bize düşen gereken eğitimsel önlemleri almaktır. Yüz yüze eğitim döneminde de eğitim kayıpları vardı. Şimdikinin niceliği biraz daha farklı.

OKULLAR 2 TEMMUZ'A KADAR AÇIK

Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak. Karneler de bu tarihte verilecek. Arzumuz karneleri çocuklarımıza yüz yüze vermek. Ancak böyle bir durum söz konusu olmazsa karneleri dijital olarak vereceğiz.

TAM KAPANMADA ÖĞRETMENLER OKULA GİTMEYECEK

Tam kapanmada öğretmenlerin 1 gün okula gitme zorunluluğu olmayacak.

TABLET DAĞITIMI

750 bine yakın tableti öğrencilerimize teslim ettik. Onların da takibini yapıyoruz. Bir evde 2 kardeş var 3 kardeş bazen kardeşler ortaklaşa kullanılabiliyor. Hiçbir öğrencinin hiçbir dersi kaçırması söz konusu değil. EBA destek merkezlerimizden de öğrencilerimiz yararlanabilir.