Teknolojiye bağlan bağımlı olma

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar gereği 8 ve 12'nci sınıflar ile anaokulları da dahil olmak üzere cuma gününden itibaren yüz yüze eğitime 17 Mayıs tarihine kadar ara verilecek. Öğrenciler derslerine uzaktan eğitimle devam edecek. 3 Mayıs'tan sonra başlatılması planlanan yüz yüze ders sınavları da 17 Mayıs sonrasına ertelendi. Uzaktan eğitime geçilmesinin yanı sıra sokağa çıkma yasağının da gelmesi çocukları ve gençleri ister istemez bilgisayar ekranlarına daha fazla yönlendirecek. Hayatımızı kolaylaştırmak için var olan teknoloji, doğru kullanıldığında işimize yararken, yanlış kullanımda ise fiziksel ve ruhsal birçok soruna neden oluyor. Yanlış teknoloji kullanımı günümüzde en çok çocukları tehdit ediyor. İzmir SEV İlköğretim Kurumları'nda uygulanan Çocuk Koruma Programı kapsamında psikolojik danışma ve rehberlik birimi, çocukların teknolojiyi doğru kullanmalarında ebeveynlere önemli görevler düştüğünü vurgulayarak anne ve babalara "teknolojik tavsiyelerde" bulundu:: Araştırmalar, ebeveynlerin de kendilerinin ekran kullanımını ayarlamada güçlük yaşadıklarını gösteriyor. Anne ve babanın uzun süreler sosyal medyacep telefonu kullanımı, çocukların kendilerini değersiz ve yalnız hissetmesine neden oluyor. Çocuklar teknolojisiz sizinle zaman geçirmek istediklerinde bu fırsatları sakın kaçırmayın. Bu anların sayısını ve süresini artırmak, onlarla sağlıklı bir ebeveyn-çocuk ilişkisi için en önemli yatırım olur.: Ekran süresinin ne kadar olduğundan çok, bu süreyi çocuklarımızın hangi içerikle geçirdikleri önem taşıyor. Kaliteli, yaşına uygun ve gelişimine katkı sağlayıcı içeriklerle geçirilen süre ile kalitesiz içeriklerle geçirilen süre aynı değerlendirilmemeli.Çocuğunuzda, aşırı kullanım isteği, ekran olmadığında huzursuzluk, süreyi azaltmayı reddetme, duygu durum değişiklikleri, giderek artan ekran süresi gibi durumlar varsa, bunun önemli bir alarm olduğunu görmezden gelmeyin. Bu durumun "nedenini" araştırın ve buna uygun çözüm yolları üretin. Daha sonra yavaş yavaş, kontrollü bir biçimde süreyi azaltmaya çalışın.Teknolojiyi doğru kullanmak istiyorsanız aile arasında küçük ama etkili olan şu önlemleri alabilirsiniz:Ekran süresi için ailecek bir anlaşma hazırlayabilirsiniz.Günün belirli saatlerinde "ekransız saat" uygulaması yapabilirsiniz. Siz de dahil kimsenin bu saatlerde ekran kullanmayıp birlikte ortak aktivitelere katılmanız sağlanabilir.Çocuklarınızın ilgi alanlarını keşfedin ve alternatif etkinlikler önerin, ailece yapabileceğiniz hobiler edinin.Ekran kullanımını tehdit ve ödül nesnesi olarak kullanmayın.Ailecek geçirilen nadir masa başı zamanlarını ekransız geçirerek, hem çocuklarınızla sohbet etme fırsatı yakalamış hem de onlara sağlıklı yeme alışkanlığı kazandırmış olursunuz.Uyku kalitesi için yatmadan bir süre önce ekranlarla temasın kesilmesi gerektiğini onlara anlatabilirsiniz.Sağlıklı bir tuvalet alışkanlığı için tuvalete ekranla girilmemesi gerektiğini öğretebilirsiniz.Herkesin ekranda olduğu anların fark edildiği durumlarda, söylenmek ya da şikâyet etmek yerine oyun, etkinlik ya da sohbet önerileriyle duruma müdahale ederek yeni rutinler oluşturabilirsiniz.