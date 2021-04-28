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Giriş Tarihi: 29.4.2021 05:45

Tenha Zıt Anlamlısı Nedir? Tenhanın Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Tenha Zıt Anlamlısı Nedir? Tenhanın Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Tenha kelimesinin birçok farklı kullanım alanı var. Bir yerin, alanın boş ve sakin olmasını ifade etmesinin yanı sıra, soyut olarak da pek çok alanda tenha kelimesi kullanılıyor. Günlük hayattaki kullanımda farklılığa gitmek isteyen vatandaşlar ya da , Dil ve Anlatım gibi dersler alan öğrenciler Tenha Zıt Anlamlısı Nedir sorusunun yanıtını araştırıyor. Aşağıda, tenha kelimesi anlamı ve tenha zıt anlamlısı yer almaktadır.

Tenha kelimesi, somut ve soyut olarak pek çok alanda kullanılıyor. Bu nedenle de bu kelimenin anlamının yanı sıra tenha zıt anlamlısı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu nokta zıt anlamlı kelimeler sözlüğü ve TDK yardıma koşuyor. Türk dilindeki kelimelere göre Tenha zıt anlamlısı nedir? İşte, tenha zıt anlamlısı olan sözcük...

TENHA ZIT ANLAMLISI

Tenhanın zıt anlamlısı "kalabalık"tır.

TENHA NE DEMEK? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Tenha kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Tenha, Farsça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.
TDK'ye göre tenha kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Issız
- Kalabalık olmayan
- Yalnız, tek

TENHA KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Dükkânın önü gene kalabalıkça idi ama içi tenhaydı.

TENHA KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tenha kalmak

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Tenha Zıt Anlamlısı Nedir? Tenhanın Zıt Anlamlısı Olan Sözcük
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